La calima en el archipiélago permanecerá este sábado para ir remitiendo progresivamente el domingo

Episodio de calima en el archipiélago. Imagen cedida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, y ante la presencia de calima en el archipiélago, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa sobre la existencia de fenómeno meteorológico adverso por polvo en suspensión. Por ello, el Gobierno de Canarias ha emitido una prealerta por calima, que producirá probablemente una alteración de la calidad del aire.

Ante esta previsión la Dirección General de Salud Pública recuerda las principales medidas preventivas necesarias para reducir los efectos en la población general y sensible.

¿Cómo afecta el episodio de calima a las personas?

Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión (partículas) puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o agravando y empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias o del corazón. También se incrementa la probabilidad de infecciones respiratorias del tracto superior o inferior.

Por todo ello se puede observar un incremento en el número de urgencias atendidas en los hospitales y centros de salud incluso durante los cinco días posteriores a la finalización del episodio.

¿Quiénes son las personas más sensibles?

Aunque todas las personas tienen riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima, aquellas más vulnerables a los efectos de la elevada concentración de partículas en el aire ambiente por estos episodios son:

Menores.

Ancianos.

Personas con enfermedades crónicas preexistentes tanto respiratorias (asma, bronquitis crónica) como cardíacas.

Mujeres gestantes.

Personas que trabajan en el exterior.

Personas fumadoras.

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Recomendaciones

Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones para evitar las complicaciones descritas:

Evitar la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre.

Permanecer en casa o en interiores el mayor tiempo posible y mantenerse lo más aislado posible del aire exterior cerrando ventanas.

Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.

Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual.

No realizar ejercicios físicos en el exterior.

Prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades.

En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.

Finalmente, se recomienda prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades acerca de la calidad del aire, especialmente si se pertenece a uno de los grupos vulnerables mencionados. Con este fin, además, se puede consultar el “índice de calidad del aire (ICA)”, estimado para cada zona del a Comunidad Autónoma, en la siguiente dirección de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del aire del Gobierno de Canarias: Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias – Índice de calidad del aire.