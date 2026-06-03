Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 4 de junio

Esperamos que en las próximas horas se vuelva a repetir el patrón de los últimos días, es decir se mantendrán las nubes bajas a primeras y últimas horas por el norte de las islas, mañana con muy baja probabilidad de lluvia y sin niebla en el entorno del aeropuerto del norte de Tenerife. También cubrirán buena parte del norte y oeste de las islas orientales. En las cumbres y hacia el sur estará despejado en mayor medida durante las horas centrales del día.

Imagen RTVC

El viento seguirá soplando con rachas fuertes en los extremos de las islas más montañosas, en las cumbres y puede que en el área metropolitana de Tenerife, también en el centro y sur de Lanzarote. Las rachas podrían superar los 70-80km/h en estas zonas.

Las temperaturas podrían subir algún grado en las occidentales y sin cambios en el resto.

El estado de la mar será de mar combinada con olas de más de 2.5 m en las costas del norte y en canales entre islas, en el sur habrá marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Veremos más nubes por la mañana que a mediodía, se mantendrán las fuertes rachas de viento en los extremos y las temperaturas variarán entre los 14 y los 17 grados.

La Palma: Las rachas se acercarán a los 80 km/h en el noroeste, sureste y cumbre de la isla. Las nubes se verán por el nordeste, de resto estará despejado y con temperaturas algo más altas.

La Gomera: Viento intenso en los extremos e interior de la isla. Las nubes se verán en el norte, hacia el sur estará despejado y las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados en la capital.

Tenerife: Este jueves no esperamos niebla en el aeropuerto norte de la isla. Las nubes bajas se reducirán durante la mañana, de resto estará despejado. Arreciará el viento en extremos.

Gran Canaria: Rachas importantes por La Aldea de San Nicolás y al otro lado en Agüimes o Ingenio. Las nubes volverán al norte, en el sur habrá sol. Temperaturas sin cambios.

Fuerteventura: Alisios moderados con nubes compactas al amanecer, luego se irán retirando sobre todo del este. Las temperaturas irán de los 19 y los 26 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: El centro y sur de Lanzarote seguirá notando las rachas fuertes. Habrá nubes en el norte y oeste. Hacia la capital se despejará. Las temperaturas allí irán de los 19 a los 25 grados.

La Graciosa: el manto de nubes bajas se verá desde primera hora y perderá consistencia a medida que avance el día. El viento seguirá soplando con intensidad y afectará al mar.