Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 19 de julio

Este domingo tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo en zonas bajas del norte de las islas montañosas y vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote donde habrá intervalos a primeras y últimas horas del día. Calima ligera en altura.

Imagen RTVC

Las temperaturas no se moverán mucho. Se podrán alcanzar e incluso superar los 30ºC – 32ºC en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y mitad sur de Fuerteventura. No se descarta que se alcancen los 30ºC de forma local en el resto de islas.

Aliso moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste y en el interior sur de Fuerteventura y Lanzarote donde no se descarta rachas localmente muy fuertes. Predominarán las brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.

En el mar, el viento empeorará las condiciones en el mar. Las olas más grandes las encontraremos en las costas abiertas al norte y del sureste con oleaje que podría superar el 1,5m. En costas más resguardas del sur predominarán las áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos despejados salvo por el norte y noreste que habrá intervalos. Calima ligera en altura. Alisio moderado más intenso en el sureste y temperaturas veraniegas.

La Palma: Despejado salvo por el norte y este que habrá intervalos, más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 21ºC a los 27ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, despejado. Calima ligera en altura. Alisio moderado que será muy intenso en la capital por la tarde. Se podrán alcanzar los 30ºC en vertientes sur y oeste. En la capital la máxima rondará los 29ºC.

Tenerife: Despejado salvo por el norte que habrá intervalos, que serán más significativo por la mañana y por la noche. Calima ligera en altura. Viento alisio moderado sin descartar rachas localmente muy fuertes en zonas bajas del sureste y noroeste. Temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en costas del sur y en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro por el norte con apertura de claros al mediodía. En el resto, despejado. Calima ligera en altura. Alisio que será muy intenso en el sureste y noroeste sin descartar rachas localmente muy fuertes. Se podrán superar los 32ºC en vertientes sur y oeste. En la capital las temperaturas irán desde los 23ºC a los 26ºC.

Fuerteventura: Despejado salvo por el oeste que habrá intervalos matinales. Calima ligera el altura. Alisio moderado, más intenso en el sur de Jandía. Temperaturas veraniegas, donde en la mitad sur se podrán superar los 30ºC.

Lanzarote: Intervalos en el oeste. En el resto, despejado. Calima ligera en altura. Alisio moderado acelerándose por la tarde en el interior sur. Temperaturas que irán desde los 21ºc a los 30ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos matinales. Calima ligera en altura. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.