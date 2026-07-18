Zaida Padilla ha sido elegida como nueva secretaria general de organización de Juventud Canarista de NC-Bloque Canarista

El primer congreso nacional de Juventud Canarista de NC-BC ha elegido este sábado como secretaria general de la organización a Zaida Padilla. Aseguró que se propone emprender una nueva etapa para lograr que Canarias sea «más libre e igualitaria» y ofrezca oportunidades para su juventud.

Juventud Canarista elige a Zaida Padilla (tercera por la derecha) para lograr una Canarias con más oportunidades

Espacio abierto a los jóvenes de las islas

En declaraciones a los periodistas, Padilla señaló que quiere que Juventud Canarista sea un espacio abierto a los jóvenes de las islas donde puedan exponer sus inquietudes. Aseguró además, que trabajará para conseguir mejores derechos para la juventud. Y, sobre todo, para que no tengan que emigrar y que «el talento se quede» en el archipiélago.

El congreso ha aprobado un Plan de Trabajo, a partir de la ponencia elaborada por Borja Vega. Abarcó cuestiones como el empleo, la educación, la vivienda, la salud mental, las oportunidades, la igualdad y el ecologismo, entre otros asuntos.

Asimismo, ha manifestado que la organización juvenil que lidera desde este sábado dispone de plena autonomía para actuar dentro de NC-BC. Si bien, «siempre vamos a ir en la línea de trabajo» del partido, que es de izquierdas y nacionalista, ha recalcado.

Presencia en varias islas

Según ha indicado Padilla, Juventud Canarista se componen de cerca de medio centenar de jóvenes y cuenta con presencia en La Gomera, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, además de en Gran Canaria, isla en la que las asambleas de Telde, Las Palmas y Teror son las de mayor peso, ha detallado.

El secretario general de NC, Luis Campos, ha destacado que en el Sexto Congreso Nacional de su partido se marcaron como «uno de los grandes objetivos» la construcción de este espacio para los jóvenes y que tuviera «total autonomía y sin tutelas», aunque respetando la ideología de la formación política.

Para Campos, la Juventud Canarista era una cuestión «estratégica como organización», pero también necesaria para «la construcción del país canario» en el que su partido cree y para que los jóvenes sean «los verdaderos protagonistas».

El primer congreso de Juventud Canarista, celebrado en la capital grancanaria, ha aprobado también la ponencia marco ‘La Canarias que queremos construir’ para conseguir un «país canario más justo, cohesionado y con mayores oportunidades» para desarrollar un proyecto de vida a quienes decidan hacerlo en las islas.