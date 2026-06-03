El sindicato SATSE ha adelantado que el próximo viernes, 5 de junio, habrá una concentración en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para advertir de las consecuencias de esta situación

Sindicato SATSE en una movilización de sanitarios. Imagen cedida

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Canarias ha mostrado su preocupación por la insuficiente contratación de profesionales de enfermería y fisioterapia para cubrir las necesidades asistenciales durante el verano, una situación que, según denuncia, se repite cada año pero que en esta ocasión se ha agravado debido a los ajustes presupuestarios en el ámbito sanitario.

Desde la organización sindical recuerdan que la llegada de la temporada estival supone un aumento significativo de la presión asistencial en las islas, especialmente en aquellas zonas con una mayor afluencia turística. Al mismo tiempo, las plantillas sanitarias se reducen como consecuencia de las vacaciones, permisos y bajas laborales, mientras que cada vez resulta más complicado encontrar profesionales disponibles para cubrir sustituciones tanto en hospitales como en Atención Primaria.

Concentración en el HUC el próximo viernes

La situación más preocupante se registra en Tenerife, concretamente en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde SATSE denuncia que a los recortes ya existentes en la contratación de personal y la falta de cobertura de bajas y permisos se suma ahora la ausencia de contrataciones para sustituir las vacaciones del personal sanitario. Como respuesta a esta situación, los trabajadores del centro han convocado una concentración para el próximo viernes 5 de junio con el objetivo de mostrar su rechazo a los recortes y advertir de las consecuencias que tendrán sobre la calidad asistencial.

En Gran Canaria, el sindicato también denuncia la falta de transparencia por parte de las gerencias sanitarias respecto a la cobertura de personal prevista para el periodo vacacional. SATSE subraya que hospitales como el Doctor Negrín y el Insular-Materno Infantil concentran buena parte de la actividad hospitalaria de la provincia y necesitan refuerzos adecuados para garantizar la continuidad de la atención sanitaria.

La organización sindical advierte en un comunicado de que la falta de contrataciones y la insuficiente cobertura de ausencias provocan un incremento de las cargas de trabajo, una mayor presión sobre los profesionales que permanecen en activo y un deterioro progresivo de la calidad asistencial. Además, alerta de que algunas unidades podrían verse obligadas a reorganizar sus servicios o trasladar personal entre departamentos para hacer frente a la escasez de efectivos.

Asimismo, SATSE no descarta que durante los próximos meses se produzca el cierre temporal de camas hospitalarias como consecuencia directa de la falta de personal disponible para atenderlas.

Atención Primaria

La situación resulta especialmente delicada en Atención Primaria. Los centros de salud afrontan el verano con plantillas insuficientes para responder tanto a las necesidades de la población residente como al incremento de usuarios derivado de la actividad turística. Esta falta de sustituciones obliga frecuentemente a asumir cupos adicionales, reprogramar consultas y redistribuir profesionales entre distintos centros, lo que genera retrasos en la atención y aumenta la presión asistencial.

Para SATSE, este escenario responde no solo a la necesidad de realizar ajustes en el presupuesto sanitario, sino también a una deficiente planificación de los recursos humanos que se repite año tras año. Por ello, reclama al Servicio Canario de Salud (SCS) la puesta en marcha de un plan específico de contratación estival que garantice la cobertura total de las ausencias previstas, refuerce los servicios con mayor demanda asistencial y mejore las condiciones laborales para favorecer la captación y fidelización de profesionales.

El sindicato concluye que Canarias necesita una gestión más eficaz y anticipada de los recursos humanos sanitarios para evitar que pacientes y profesionales vuelvan a sufrir las consecuencias de una falta de planificación que repercute directamente en la calidad de la atención. En este sentido, insiste en que garantizar una asistencia sanitaria segura durante los meses de verano requiere inversión, previsión y una apuesta decidida por el refuerzo de las plantillas tanto en hospitales como en Atención Primaria.