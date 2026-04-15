El sector pesquero canario pide al Estado un cambio en las cuotas del atún rojo para evitar más pérdidas

La flota de pesca de atún rojo de las islas apenas capturó 123 toneladas de las 570 asignadas en 2025, por lo que exigen medidas para simplificar normativas y asegurar el relevo generacional

La pesca de atún rojo en Canarias atraviesa un momento crítico. Factores ambientales y biológicos, sumados a una regulación que el sector considera insuficiente, han puesto en jaque la rentabilidad de las familias que dependen del mar. Representantes de las cofradías canarias se han reunido este miércoles con Isabel Artime, secretaria general de Pesca del Gobierno de España, para trasladar una hoja de ruta que garantice la supervivencia de la actividad.

Un 2025 marcado por las pérdidas económicas

Los datos son desalentadores: durante 2025, la flota canaria solo pudo capturar 123 toneladas de atún rojo, a pesar de tener una cuota asignada cercana a las 570 toneladas. Este desfase no solo representa una oportunidad perdida, sino que se ha traducido en importantes pérdidas económicas para los pescadores locales.

El sector rechaza de forma unánime la implantación de un modelo de pesca industrial en aguas del archipiélago. Según los portavoces de las cofradías, este modelo «saquea los recursos» que ellos han intentado mantener en buenas condiciones para asegurar el futuro de las islas.

Modernización y relevo generacional

Durante el encuentro en la Subdelegación del Gobierno, los representantes pesqueros han enfatizado tres puntos clave. Por un lado, adaptación de cuotas y ajustar los periodos y cantidades a la realidad biológica actual. Por otro, la simplificación normativa para reducir la burocracia para ganar en competitividad. Piden además modernizar las infraestructuras portuarias para desarrollar su labor de forma eficiente.

Artime por su parte, ha manifestado el compromiso del Ministerio para trabajar en la simplificación de procesos, buscando un equilibrio entre la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad del sector.

El Hierro como modelo de sostenibilidad

Como parte de la agenda institucional, está prevista una visita a la Reserva Marina de El Hierro.

Esta zona se ha consolidado como un ejemplo de éxito en la compatibilidad de la pesca sostenible con la protección y conservación de los recursos marinos, un modelo que el sector canario defiende frente a las grandes pesqueras industriales.