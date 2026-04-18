Trump deja en el aire la extensión del alto el fuego con Irán

Último fin de semana del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán con la incertidumbre sobre una posible prórroga y la situación en torno a Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump – Europa Press/Contacto/Salwan Georges – Pool via CN

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda la continuidad del alto el fuego tras cumplirse las dos semanas del mismo en el contexto de la crisis con Irán y la situación en el Estrecho de Ormuz, y ha vinculado su posible prórroga al avance de las negociaciones en curso, amenazando con reanudar los ataques contra Teherán si no llega a un acuerdo.

Al ser preguntado sobre si extendería la tregua en caso de no alcanzarse un pacto antes del miércoles, el mandatario ha respondido: «No lo sé. Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo seguirá en pie… Desafortunadamente, tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo».

Trump ha dejado así abierta la posibilidad de una reanudación de las operaciones militares si no se logra un entendimiento con Teherán, en un momento de alta tensión en la región y con la seguridad del tránsito marítimo como uno de los principales puntos de fricción.

Sus declaraciones se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos para consolidar un acuerdo que permita estabilizar la situación en torno a Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, y tras días marcados por enfrentamientos y medidas de presión por ambas partes.

Último fin de semana de alto el fuego

El alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán pactado el 8 de abril entre Washington y Teherán arranca su segundo y último fin de semana en vigor con sensación a partes iguales de distensión e incertidumbre sobre la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera el viernes mantener su bloqueo sobre el perímetro de la zona.

Irán respondió que el estrecho sigue bajo su control, que todo barco que quiera atravesarlo tendrá que recibir el permiso de la Guardia Revolucionaria a través de una ruta establecida por las autoridades iraníes y que, en términos generales, el anuncio de Trump no cambia en lo más mínimo las condiciones iniciales del acuerdo inicial.

En las últimas horas, y según datos del proveedor de análisis marítimo MarineTraffic recogidos por la cadena panárabe Al Yazira, un convoy de al menos cuatro buques han cruzado el estrecho, entre ellos transportes de gas licuado de petróleo y varios petroleros y cargueros petroquímicos. Otro avance: el anuncio efectuado esta mañana por la Autoridad de la Aviación Civil de Irán, que ha declarado la reapertura parcial del espacio aéro y de varios aeropuertos desde las 07.00.