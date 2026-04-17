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Absuelto el policía juzgado por presuntamente revelar a su suegro que estaba siendo investigado

Redacción RTVC
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La Fiscalía pedía 1 año de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 3 años por supuestamente alertar a su suegro de que lo estaban investigando junto a otro hombre por un depósito de armas

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El agente de la Policía Nacional acusado de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en Santa Cruz de Tenerife ha sido absuelto por la justicia. El juicio se celebró el pasado 8 de abril de 2026 en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por un presunto delito de revelación de secretos o información por funcionario público.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba una pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 3 años.

Durante el juicio quedó probado que en 2022 el agente fue contactado por su suegro para obtener información sobre la matrícula de un vehículo que sospechaba que pertenecía a delincuentes. El vehículo era en realidad un coche policial camuflado en un operativo de vigilancia.

Sentencia judicial

El agente policial realizó la consulta de la matrícula en la base de datos y comunicó a su familiar que «no figuraba nada» sobre dicho vehículo. Según la sentencia judicial «no consta acreditado que el acusado fuera consciente de que la falta de información implicaba que el vehículo fuera policial, ni que su respuesta causara un perjuicio grave al dispositivo de vigilancia».

Sobre el delito de revelación de secretos, el Tribunal destaca que para la sanción penal se requiere una «revelación» que cause un daño grave o afecte a informaciones merecedoras de protección penal, más allá del mero ilícito administrativo.

Tras valorar la prueba, incluyendo las declaraciones de los agentes de Asuntos Internos y el análisis del teléfono móvil, el Tribunal concluyó que «no hay prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia» y que no quedó acreditado que el acusado supiera que el vehículo era policial. Ni que revelara información reservada con intención de frustrar la investigación.

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