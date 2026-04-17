‘El Alpende’ pone de relieve la respuesta solidaria de Canarias y la misión de la Flotilla Internacional hacia Gaza

El espacio de La Radio Canaria aborda este sábado a las 06:00 horas las redes de apoyo de la ciudadanía ante la crisis humanitaria en Palestina

El programa de La Radio Canaria, ‘El Alpende’, analiza este sábado 18 de abril la emergencia humanitaria en la Franja de Gaza y el impacto del activismo internacional. El espacio, dirigido por Leny González, despertará a los oyentes a las 06:00 horas poniendo el foco en el reciente hito de la salida desde Barcelona de la Flotilla Global Sumud. Esta misión cuenta con un centenar de barcos y más de 3.000 voluntarios de diversos continentes, entre los que se encuentran personal médico y docente, con el objetivo de romper el bloqueo marítimo y entregar ayuda. A esta iniciativa se unirá, el próximo 20 de abril, un convoy por tierra desde Mauritania para acceder a la zona a través de Rafah.

El espacio aborda la actualidad legislativa en la región, analizando la aprobación por parte del Parlamento de Israel, a finales de marzo, de la pena de muerte para los prisioneros palestinos. ‘El Alpende’ examina las consecuencias de esta medida extrema en un contexto marcado por la hambruna forzada y la presión sobre el territorio. Para profundizar en esta realidad, ‘El Alpende’ compartirá con los oyentes testimonios directos de ciudadanos gazatíes que relatan la dureza de la vida cotidiana bajo el asedio y la incertidumbre por la seguridad de sus familias.

El impulso de la solidaridad canaria

‘El Alpende’ destaca el papel de la sociedad civil canaria a través de la participación en el estudio de dos invitadas vinculadas al activismo. Por un lado, la artesana Elvira Esparza explicará la importancia de tejer redes de apoyo internacionales cuando los gobiernos no actúan. Por otro lado, la psicóloga Saida Cabrera detallará el funcionamiento del proyecto ‘Vaquita para Gaza’, una iniciativa impulsada en Gran Canaria desde septiembre de 2025 que permite el envío de transferencias económicas directas a familias de la Franja para la adquisición de alimentos y medicinas.

Con esta entrega, el programa refuerza su identidad como un espacio dedicado a la multiculturalidad y la defensa de los derechos humanos, ofreciendo a los oyentes herramientas prácticas para colaborar con las causas humanitarias desde Canarias.