El programa de La Radio Canaria regresa este viernes, a las 22:00 horas, con la presentación del libro ‘Gestas y singularidades de la historia’ de Jesús Barranco Reyes

‘Crónicas de San Borondón‘, espacio radiofónico dirigido por José Gregorio González, regresa este viernes 17 de abril, a las 22:00 horas, con una edición cargada de historia, antropología y análisis criminal. En esta ocasión, el espacio de La Radio Canaria contará con la participación del escritor Jesús Barranco Reyes con motivo de la publicación de `Gestas y singularidades de la historia´.

En su nuevo trabajo, Jesús Barranco Reyes selecciona una serie de personajes y momentos históricos que destacaron por pasar a la historia por su dramatismo, heroicidad o trascendencia pero que, al mismo tiempo, incluyeron infinidad de circunstancias cómicas, contradictorias y hasta improbables serán motivo de conversación en el programa de esta semana con momentos como el ataque de Nelson, las batallas con moribundos en la Gran Guerra, conspiraciones palaciegas o historias de honor y lealtad.

En su nuevo trabajo, Jesús Barranco Reyes selecciona una serie de personajes y momentos históricos que destacaron por pasar a la historia por su dramatismo, heroicidad o trascendencia pero que, al mismo tiempo, incluyeron infinidad de circunstancias cómicas, contradictorias y hasta improbables serán motivo de conversación en el programa de esta semana con momentos como el ataque de Nelson, las batallas con moribundos en la Gran Guerra, conspiraciones palaciegas o historias de honor y lealtad.

Enclaves en Canarias

En el bloque antropológico, el programa ofrece la segunda entrega del informe de Fernando Hernández sobre los enclaves con tradición brujeril en Canarias, emplazamientos señalados por la cultura popular y la toponimia que poseen un alto valor arqueológico vinculado a los antiguos indígenas canarios, lo que sugiere una continuidad de uso ritual que fue estigmatizada tras la Conquista generando gran desconfianza desde la nueva mirada y religión.

​Además, la emisión de este viernes se completará con el análisis de las diferentes técnicas que se utilizan para explorar la conducta criminal en el ámbito policial, y, al curioso, origen del solfeo cuya gestación tiene sus raíces, tal y como explicará Ricardo Martín en una combinación de interpretación libre de textos bíblicos, numerología y sonido.

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