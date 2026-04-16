El espacio de divulgación económica dirigido por Carlos Guillermo Domínguez vuelve, a las 21:00 horas, para analizar las claves de la crisis internacional y su impacto en la economía canaria

El programa de divulgación económica ‘La Buchaca‘ vuelve a la parrilla de La Radio Canaria este jueves 16 de abril, a las 21:00 horas, bajo la dirección de Carlos Guillermo Domínguez. El espacio radiofónico de referencia para el análisis económico retoma su emisión con las miras puestas en descifrar una actualidad marcada por la incertidumbre global y cómo esta afecta directamente al día a día de la sociedad.

`La Buchaca´ regresa este jueves a la parrilla de La Radio Canaria.

​En su regreso a antena, el programa abordará el escenario de tensión en Oriente Medio entre Irán, Israel y Estados Unidos para lo que contará con la intervención de Javier Granados, director y presentador de ‘El Análisis Internacional’, quien analizará las posibles repercusiones geopolíticas y económicas globales derivadas del conflicto.

​​La vuelta del espacio también recupera sus secciones de análisis doméstico y financiero. En la vertiente más práctica, el economista Agustín Bernia trasladará estas claves al ámbito de la economía doméstica en una conversación didáctica en la que abordará conceptos como la inflación y la estanflación en el consumo familiar. Además, el programa analizará y aportará la visión sobre el comportamiento de los mercados financieros en el entorno actual Mariano Sanginés, director de Renta 4 Banco en Gran Canaria.

Economía con claridad

El programa cerrará con un repaso a las noticias económicas más destacadas de la semana, poniendo orden y contexto a todo lo que ha marcado la actualidad reciente, señala su presentador y directos Carlos Guillermo Domínguez, que asegura que “vuelve con ganas renovadas a este espacio en el que hablamos de economía con claridad y pensando siempre en la gente. Porque, detrás de cada dato hay personas y familias y nuestro compromiso es mirar la economía desde un enfoque útil, humano y pegado a la realidad”.

Con esta nueva etapa ‘La Buchaca’ reafirma su identidad como una herramienta útil para que los oyentes puedan comprender no solo qué está pasando en el mundo, sino cómo y por qué esos eventos condicionan su bienestar diario. Información internacional, economía real, mercados y divulgación pensada para entender qué está pasando… y por qué importa.

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