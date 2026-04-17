La retransmisión arrancará este sábado a las 17:00 horas en Televisión Canaria con una amplia previa con todos los detalles del partido

Televisión Canaria retransmite este sábado 18 de abril el encuentro entre el CD Tenerife y el Arenas Club de Getxo, correspondiente a la jornada 33 de la Primera Federación Versus e-Learning, con una amplia previa en directo que arrancará a las 17:00 horas.

La cobertura contará con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Juanma Bethencourt, tanto en el previo como durante el desarrollo del partido, que comenzará a las 17:30 horas, y el análisis posterior, que se prolongará hasta las 20:00 horas. Junto a ellos estará como invitado Suso Santana, mientras que Carmelo Martínez acercará todos los detalles desde el césped con sus intervenciones y entrevistas a pie de campo.

A un paso del ascenso

El choque llega en un momento clave para el conjunto blanquiazul, que continúa liderando la categoría, con 66 puntos, y se mantiene como firme candidato al ascenso.

A falta de seis jornadas para el final te la temporada, el Tenerife conserva una ventaja de nueve puntos sobre su principal perseguidor, el Celta Fortuna, lo que le permite encarar este tramo decisivo con margen, pese a haber sumado 13 de los últimos 30 puntos en juego.

Enfrente estará un Arenas Club de Getxo, instalado en la zona comprometida de la tabla, con 32 puntos, que llega tras un duro revés ante el Celta Fortuna.