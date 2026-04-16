El presidente blanquiazul insistió en lo importante de que el equipo se vea arropado por su afición para lograr un objetivo, el del ascenso, que sigue cerca de lograrse

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres. Imagen CD Tenerife

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, apeló a la calma y al apoyo de la afición en un momento clave de la temporada, subrayando la importancia de valorar el camino recorrido pese a las dificultades. El dirigente blanquiazul señaló que todo equipo vive un trayecto con altibajos, con momentos buenos y menos buenos, pero insistió en que el objetivo sigue al alcance.

“Yo creo que es importante disfrutar del trayecto que estamos viviendo, que como todo trayecto a veces tiene algún bache o a veces tiene alguna situación en la que te encuentras un poco más incómodo. No todo el trayecto es las siete victorias seguidas, sino que también en este trayecto hay momentos de debilidad o que ocurren cosas que pasan y no se consiguen los puntos que quisieses”, explicó Miñambres.

Respaldo de la afición

En ese sentido, el presidente recalcó la necesidad de que la afición continúe respaldando al equipo y animó a que el Estadio Heliodoro Rodríguez López presente una buena entrada el próximo sábado ante el Arena Club. “Necesitamos sobre todo tratar de que la gente siga con el equipo, que haya una buena entrada para el partido contra el Arena del próximo sábado”, afirmó.

Miñambres destacó que el Tenerife depende de sí mismo para acercarse al objetivo del ascenso y que el apoyo desde la grada puede resultar determinante. “Dependemos de nosotros mismos, conseguir tres puntos que nos acerquen más al objetivo del ascenso. Que la afición esté ahí es una sensación que lo notan todos, lo notan los jugadores propios y los rivales. Ojalá la gente pueda venir; sé que hay gente que trabaja sábado por la tarde, pero el que pueda que haga un esfuerzo para venir al estadio y poder estar con todos nosotros, a ver si entre todos somos capaces de conseguir los tres puntos”, añadió.

Sanción de Aitor Sanz

Por otro lado, el presidente se refirió a la sanción de Aitor Sanz, que calificó como inesperada y excesiva. “Ahora le toca el otro papel, que seguro que también desempeñará bien. Es una sanción para nosotros sorpresiva, exagerada. Ahora tratar de que ayude desde donde le toque y que sea uno más sin estar en el terreno del juego, pero seguro que ayudará a todos sus compañeros”, concluyó.