Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 2 de junio

Este martes tendremos cielos nubosos en las vertientes norte de las islas donde no se descarta algunas lloviznas débiles y ocasionales en las medianías de las más montañosas particularmente a primeras y últimas horas. En el resto, cielos poco nubosos o despejados.

Imagen RTVC

Las temperaturas no se moverán mucho. Las máximas bajarán ligeramente en zonas de cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Máximas entre los 21ºC – 28ºC. Localmente se podrán alcanzar y superar los 30ºC en medianías del sur, oeste y sureste de Gran Canaria.

El viento será del noreste moderado, el alisio, acelerándose en las vertientes expuestas, sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes sobre todo en el oeste y sureste de Gran Canaria y La Gomera por la tarde. Predominio de brisas en costas del suroeste.

Y en el mar, predominará la fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m. Viento del noreste fuerza 7 (50 – 61 Km/h). En costas más resguardas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte y noreste por debajo de los 900 metros. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperaturas agradables.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 900-1100 metros. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado acelerándose en los extremos expuestos. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado salvo por el norte que estará nuboso donde no se descarta alguna llovizna. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes, +70 Km/h, en el noroeste y en la capital. Temperaturas máximas entre los 21ºC – 27ºC.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte que tenderá a intervalos en horas centrales, salvo en el noreste que estará nuboso con baja probabilidad de alguna llovizna ocasional. En el resto, poco nuboso o despejado. Aliso moderado más intenso por la tarde en el sureste y entorno de Anaga. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 25ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste por debajo de los 1000 metros sin descartar alguna llovizna puntual. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado más intenso en el sureste y oeste por la tarde. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso por la mañana que tenderá a poco nuboso o despejado. Volverá a nublarse por la noche. Viento alisio moderado acelerándose en el sur de Jandía por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos en el interior, norte y oeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el interior. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 24ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.