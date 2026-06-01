Canarias exige a Hacienda un trato justo en la financiación autonómica

La consejera de Hacienda defiende la posición de Canarias frente al trato desigual en la deuda estatal

La Consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, anunció este lunes en un encuentro del diario ‘La Provincia’ que el ejecutivo regional exigirá una mejor financiación autonómica al Ministerio de Hacienda en la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para corregir las desigualdades normativas que sufre el archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ejecutivo canario prepara sus prioridades económicas con el objetivo de negociar de manera inmediata un nuevo marco de estabilidad con el Gobierno estatal. Por lo tanto, el equipo de Matilde Asián mantiene toda su atención en la agenda de la administración central.

El límite en la mutualización de la deuda

Por otro lado, la consejera criticó firmemente las condiciones impuestas en la gestión de los derechos financieros. Asián rechazó de manera directa el trato desigual que sufre el archipiélago respecto a otras comunidades.

Según la representante autonómica, Madrid impone injustamente un límite del 50 % en la mutualización de la deuda sólo a Canarias.

Reconocimiento especial para el archipiélago

Además, Matilde Asián exigió un trato normativo diferenciado para todo el territorio insular. La consejera solicitó formalmente que el Estado reconozca las características geográficas singulares del archipiélago. El ejecutivo canario quiere este reconocimiento especial en todas las leyes que apruebe el Gobierno central.