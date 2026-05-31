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El tiempo en Canarias | Primer día del verano meteorológico bajo el régimen de los alisios

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 1 de junio

Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 600-900 metros aunque se abrirán claros durante la tarde. En el resto de vertientes estará poco nuboso o despejado. En Fuerteventura y Lanzarote estará nuboso por la mañana que tenderá a poco nuboso salvo en el oeste que habrá intervalos.

Las temperaturas subirán ligeramente, que será más notable en zonas del interior de las vertientes sur de las islas orientales y de Tenerife donde localmente se podrían alcanzar e incluso superar los 30ºC.

Imagen RTVC.

El viento alisio será moderado con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas, en el sureste y noroeste de las islas montañosas donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes durante la tarde. Predominio de brisas en costas del suroeste.

Y en el mar, predominará la mar combinada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que superarán 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en el noreste y en la capital. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado que será más intenso en el sur y oeste. Temperaturas agradables.

La Palma: Poco nuboso o despejado salvo por el noreste que habrá intervalos matinales. Aparecerán nubes por la tarde en el oeste poco importantes. Alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. El resto despejado. Viento alisio moderado que será más intenso en la capital por la tarde. Temperaturas máximas entre los 21ºC – 27ºC en costas.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte por la mañana que tenderá a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y en el entorno de Anaga. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y en la capital. En el resto, despejado. Viento alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste por la tarde. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso por la mañana que tenderá a poco nuboso o despejado salvo por el oeste que habrá intervalos. Viento alisio moderado y temperaturas que oscilarán entre los 18ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos nubosos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado en la vertiente este y sur. Viento alisio moderado acelerándose en el interior. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos mayormente nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.

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