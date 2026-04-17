El presidente canario intervino este viernes en el Foro Wake up de ‘El Español’ e insistió que el Estatuto de Autonomía debe cumplirse en relación a la cogestión de los aeropuertos en las islas

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado este viernes que la cogestión de los aeropuertos de las islas está en el Estatuto de Autonomía y él va a exigir que se cumpla, ha remarcado en respuesta a las declaraciones del presidente de Aena contra esa previsión.

Maurici Lucena, presidente de Aena, consideró este jueves blindado el vigente modelo aeroportuario y rechazó de plano la cogestión de los aeropuertos con las comunidades autónomas.

«El presidente de Aena protege mejor los intereses privados que los públicos. En Canarias no creemos que la subida de tasas para financiar operaciones en Brasil o en Argentina de Aena sea la razón de ser de una empresa pública», ha respondido Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Foro Wake up de ‘El Español’. Imagen Presidencia del Gobierno de Canarias

«Él da su opinión, pero hay un Estatuto de Autonomía que es muy claro, y que forma parte del bloque constitucional, y vamos a exigir que se cumpla nuestro Estatuto, me preocupa más lo que diga el presidente del Gobierno o el ministro», ha añadido.

El presidente canario ha intervenido este viernes en el Foro Wake up de ‘El Español’ donde se ha referido a este tema, entre otras cuestiones de actualidad.

También la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha manifestado en este sentido. Rosa Dávila insiste en que el presidente de Aena tiene que limitarse únicamente a cumplir lo que pone el Estatuto de Autonomía.