El presidente del gestor aeroportuario alerta sobre las transferencias a las comunidades autónomas y la presión de las aerolíneas para bajar los precios

Maurici Lucena advirtió sobre las consecuencias negativas para la empresa durante la Junta de Accionistas. El ejecutivo analizó los peligros de ceder competencias a los gobiernos regionales. También defendió la propuesta de subir las tasas ante las exigencias del sector aéreo.

Aeropuerto de La Palma / AENA

El presidente Maurici Lucena calificó la cogestión como un riesgo importante para el sistema aeroportuario. Esta advertencia surge tras el acuerdo reciente entre el Gobierno central y el País Vasco. El pacto faculta al Ejecutivo autonómico para participar en la gestión de sus aeropuertos.

Otras comunidades autónomas como Canarias y Cataluña reclaman ahora modelos de gestión similares. Lucena defendió la unidad del sistema actual frente a estas peticiones regionales de mando. El directivo considera que estas transferencias podrían perjudicar directamente a los accionistas de la compañía.

La estabilidad operativa de los 46 aeropuertos españoles depende de una dirección centralizada y eficiente. El máximo ejecutivo reiteró que la fragmentación del control supone un peligro para la entidad. Por ello, la empresa mantiene su postura firme contra los cambios en la gobernanza.

Conflicto por el precio de las tarifas

La compañía propuso una subida media anual del 3,8 % para el próximo periodo regulatorio. Este plan tarifario abarcará el Documento de Regulación Aeroportuaria entre los años 2027 y 2031. La dirección justifica este incremento para mantener la calidad y competitividad de sus instalaciones.

Por el contrario, las aerolíneas exigen una rebaja del 4,9 % en los precios actuales. Esta diferencia de posturas genera una tensión constante entre el gestor y sus clientes. Lucena situó este desacuerdo como el segundo gran desafío estratégico para el futuro próximo.

La resolución de este conflicto tarifario marcará los ingresos reales de la compañía española. El equilibrio entre beneficios y competitividad resulta vital para el éxito del modelo de negocio. La empresa defiende sus márgenes ante las demandas de descuento de las compañías aéreas.

Resultados históricos y dividendos

La Junta de Accionistas aprobó hoy las cuentas récord obtenidas durante el ejercicio 2025. El beneficio neto alcanzó los 2.137 millones de euros en ese periodo anual. Esta cifra supone un crecimiento del 10,5 % respecto a los resultados anteriores.

Gracias a estos beneficios, los accionistas recibirán un dividendo de 1,09 euros brutos por acción. El pago representa un aumento del 11,7 % respecto a la retribución del año pasado. La empresa mantiene así su compromiso de repartir el 80 % de su resultado.

Este éxito financiero consolida el tercer récord histórico consecutivo para el gestor de los aeropuertos. La compañía gestiona actualmente 18 aeropuertos internacionales, incluyendo terminales en Brasil y Londres. Estas cifras demuestran la fortaleza del grupo a pesar de los riesgos mencionados.