Hacer la comunión en 2026 cuesta 6.800 euros de media

Este año los gastos de la comunión se elevan un 21 % y oscilan entre los 3.200 y los 15.798 euros entre vestido, banquete, vídeo, fotos y recordatorio, entre otros gastos

La celebración de las comuniones se acerca cada vez más al gasto de una boda. En 2026 se calcula que la media del desembolso de las familias está en torno a los 6.800 euros. Un cifra que supone un aumento del 21 % con respecto a la de la media del año pasado.

La media de gasto de la celebración de las comuniones se sitúa en 6.800 euros

El vestido y el banquete se llevan normalmente la mayor parte del presupuesto. A esto, se suman los servicios de fotografía, vídeo, recordatorio y la vestimenta del resto de la familia. En total, el desembolso puede oscilar entre los 3.200 y los 15.798 euros. Para hacernos una idea, para una fiesta de 50 personas, solo el banquete podría elevarse a 4.500 euros (el cubierto está entre 50 y 220 euros).

Por eso, muchas familias buscan alternativas para abaratar costes. Por ejemplo, el alquiler de un vestido que, probablemente, se va a utilizar una sola vez en la vida. El precio cambia de cientos de euros a menos de 100.