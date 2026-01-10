Esta edición el Bono Consumo ha contado con la venta de seis tipos distintos, uno por cada municipio, con el fin de redistribuir el gasto

Informa. RTVC.

La campaña del Bono Consumo ‘Yo compro en La Gomera’ 2025 inyecta 3 millones de euros al tejido económico de la isla. Así lo informó el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien hizo balance de esta acción comercial que se ha realizado por quinto año consecutivo en la isla, a través de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), para incentivar las compras y cooperar con las familias, de tal forma, que el comercio local y el consumidor sean los beneficiarios de la iniciativa.

Curbelo subrayó el impacto positivo que esta medida genera en la economía local de la isla, destacando su contribución al fortalecimiento del entramado social y productivo. En este sentido, explicó que” se trata de un mecanismo pensado para incentivar el consumo en el comercio insular, con especial incidencia en el verano, una etapa que presenta más dificultades para el sector al coincidir con la temporada baja turística; y en fechas de alta actividad como Navidad”. Del mismo modo, puso en valor los elevados niveles de participación registrados en todas las convocatorias celebradas hasta la fecha.

Imagen archivo RTVC.

Bono Consumo

Por su parte, la consejera insular de Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, apuntó que, “tras cuatro ediciones, a través de esta acción se han inyectado más de 8 millones de euros al tejido comercial y de la restauración de la isla”. De esta forma, precisó que en esta edición navideña, que comenzó el pasado mes de noviembre, se canjearon más de 108 mil bonos entre los 156 establecimientos participantes.

Esta edición ha contado con la venta de seis tipos de bonos, uno por cada municipio, con el fin de redistribuir el gasto. Los bonos asociados a los municipios de Agulo, Hermigua y Vallehermoso contaron con un mayor descuento en su adquisición, y en las últimas semanas de la campaña se amplió el límite de canje en los establecimientos y se unificó el uso de los bonos en los municipios del norte y del sur para reforzar las compras navideñas.

Número de bonos

De la misma manera, con el objetivo de adaptar las necesidades de los consumidores al avance de la campaña, se introdujeron actualizaciones en el número de bonos asociados a cada persona. Asimismo, se dispuso una red de oficinas de atención al público para asesorar a las empresas y facilitar la compra de bonos para los residentes y no residentes, localizadas en los seis municipios de la isla.