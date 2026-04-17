‘Cebollas Verdes’ recorre el triunfo de ‘Gastronomía Volcánica’ en el Salón Gourmet de Madrid

El programa dirigido por Elena Barrios abordará este sábado a las 13:00 horas el éxito de los productos del Archipiélago en la principal feria europea de alimentación premium

‘Cebollas Verdes‘ centra su próxima entrega en el triunfo de ‘Gastronomía Volcánica‘ en el 39 Salón Gourmet de Madrid. El programa de gastronomía de La Radio Canaria, dirigido y presentado por Elena Barrios y que se emite cada sábado a las 13:00 horas, repasa cómo la marca común bajo la que acudieron todos los cabildos permitió mostrar esta semana en la capital el creciente prestigio de los productos canarios en el sector gourmet. Bajo ese paraguas convivieron vinos, quesos, almogrotes, mojos, gofios, aceites de oliva virgen extra, sales marinas, mermeladas y plátano al natural y deshidratado, junto a propuestas más innovadoras como la cerveza artesana elaborada con aloe de Lanzarote.

Convertido desde 1987 en el principal foro europeo de alimentación y bebidas de alta calidad, el Salón Gourmet reúne cada año a profesionales de la hostelería, la restauración, la distribución agroalimentaria, la hotelería, el catering y el comercio especializado en busca de nuevos productos para el mercado ‘delicatesen’. La edición de 2025 generó un volumen de negocio superior a los 300 millones de euros y alcanzó a más de cuarenta millones de personas.

Pero el encuentro no es solo un escaparate comercial. También es el lugar al que acuden chefs de multitud de países para recorrer los estands de veinticinco naciones en busca de ingredientes y recetas capaces de abrirse paso en las cocinas de la alta gastronomía. Ahí, los productos canarios volvieron a destacar.

Degustación de cerveza de aloe en el stan de Canarias durante el reciente Salón Gourmet de Madrid

El estand de Canarias fue uno de los más comentados del encuentro por la diversidad de su oferta. Junto a productos tradicionales como los quesos, los mojos o los gofios, destacaron las elaboraciones con pescado canario, las recetas con aguacate cultivado en las Islas y propuestas innovadoras como la cerveza artesana elaborada con aloe de Lanzarote.

El aguacate canario, estrella del certamen

El aguacate canario, que cuenta desde el pasado año con la certificación europea IGP de Identificación Geográfica Protegida, centró buena parte de la atención del certamen al convertirse en el ingrediente principal del Campeonato de Tacos. Varios chefs tuvieron que elaborar sus propuestas con esta fruta cultivada en las Islas, una iniciativa que, según destaca Elena Barrios, confirmó la creciente proyección de este producto en el mercado gourmet.

«Una de las estrellas indiscutibles de este Salón Gourmet ha sido el aguacate canario gracias al Campeonato de Tacos que debían resolver destacados chefs con esta fruta canaria como principal ingrediente. Fue un éxito rotundo», afirma Elena Barrios, directora y conductora de ‘Cebollas Verdes‘.

Elena Barrios, conduce y dirige Cebollas Verdes en La Radio Canaria

Barrios subraya además que el interés por los productos canarios no se limitó a la agricultura. «También la riqueza pesquera de nuestras costas volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos del estand canario», añade.

La entrega se completará con la entrevista a Gabriel Navarro, estudiante de 17 años del centro de Formación Profesional Zonzamas de Arrecife, en Lanzarote, ganador de la decimocuarta edición del premio ‘Promesas de la alta cocina’ de Le Cordon Bleu Madrid, y con una nueva edición de ‘Los trucos del chef’, la sección en la que Aníbal Placeres propone distintas elaboraciones con papas.

Gabriel Navarro, estudiante de 17 años, sostiene las placas del premio ‘Promesas de la alta cocina’ de Le Cordon Bleu Madrid 2026

Con esta nueva entrega, ‘Cebollas Verdes‘ refuerza su apuesta por acercar a la audiencia la riqueza gastronómica de las Islas, un patrimonio en el que conviven la tradición, los productos vinculados al territorio y las nuevas propuestas que están situando a Canarias entre los referentes del sector gourmet. El programa, dirigido y presentado por Elena Barrios, se emite cada sábado a las 13:00 horas en La Radio Canaria.