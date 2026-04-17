‘Tiempo de Alisios’ recibe a Bob Pop y Andrés Suárez en un fin de semana dedicado a la cultura y la ciencia

El programa de la Radio Canaria vuelve este sábado de 08:00 a 11:00 horas tras alcanzar su récord histórico de audiencia

Elena Falcón, directora y presentadora de ‘Tiempo de Alisios’.

La Radio Canaria vuelve a despertar a la audiencia con 3 horas en directo de la mano de ‘Tiempo de Alisios‘ este sábado y domingo, 18 y 19 de abril, a partir de las 08:00 horas. El programa, dirigido y presentado por la periodista Elena Falcón, recibirá la visita de figuras destacadas del ámbito de la cultura, como el escritor y guionista Bob Pop o el cantautor Andrés Suárez, que actuará el fin de semana en las islas y desayunará con ‘Tiempo de Alisios’ desde la «luna», nombre en castellano de su nuevo disco (Lúa, luna en gallego).

Además, los corresponsales habituales de La Sorimba analizarán la prensa internacional con noticias destacadas como la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría o la tensa relación entre el Papa León XIV y Donald Trump.

El escritor y guionista Bob Pop durante su participación en el espacio ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria en 2024.

El cantautor Andrés Suárez, presentará su nuevo disco «Lúa». El papa León XIV y Donald Trump.

Los niños y las niñas regresarán a la antena con su particular visión de la realidad y de la mano del crítico musical, periodista cultural, Diego Hernández, el programa viajará a un año de la mano de un disco. En esta ocasión los protagonistas serán los Pixies de 1988, cuando publicaban su primer álbum, «Surfer Rosa».

Asimismo, ‘Tiempo de Alisios’ acogerá el sábado una tertulia de directores de festivales de cine del Archipiélago, con representación de Isla Calavera, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria o el Festivalito de La Palma, entre otros.

Por otro lado, el domingo el profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Rubén Mayor se asomará a «Magma Mía» tocando un instrumento antiguo. Por su parte, el escritor y divulgador canario Jesús Barranco rescatará con su último libro “elementos frikis» que han sido importantes para el devenir de la Historia, no solo por lo que sucedió, sino también por lo que se contó sobre ellos y el impacto que han tenido en nuestro arte.

También el domingo, el divulgador científico David Quinto se acompañará del astrofísico Javier Parra para conversar sobre eclipses y auroras boreales.

Los humoristas cerrarán el programa atendiendo a los nuevos requisitos para alquilar una vivienda y se realizará una nueva entrega del concurso «Tiempo de Oficios. Adivina en qué trabaja».

Los fines de semana vuelven a ser uno de los principales motores de audiencia de La Radio Canaria gracias, en gran medida, a ‘Tiempo de Alisios’. El programa ha obtenido récord de audiencia en el último EGM con 45.000 oyentes de media convirtiéndose en el espacio de contenidos exclusivamente canarios con mayor seguimiento de la radio.