Álvaro Cervera: «Los equipos que vienen ven posibilidades de hacernos daño y nos lo hacen»

Cervera asegura que las victorias de los equipos visitantes en el Heliodoro están consiguiendo hacer mella en el ánimo del club

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha manifestado este viernes que los equipos que llegan al Heliodoro Rodríguez López están viendo posibilidades de hacer daño al conjunto blanquiazul y que consiguen materializarlo, algo que, según ha dicho, ha empezado a pesar en el ánimo del club.

En la rueda de prensa previa al encuentro con el Arenas de Getxo, equipo que viene de encajar cinco goles ante el segundo clasificado y rival directo del Tenerife por el ascenso, el Celta Fortuna, Cervera ha señalado que se debe tener en cuenta el daño que están consiguiendo hacer los equipos visitantes en el estadio tinerfeño.

Encuentro reñido

El técnico blanquiazul ha declarado que espera un encuentro reñido, como lo vienen siendo todos en la segunda vuelta, en el que el balón parado será una de las claves, y que es también, ha dicho, uno uno de los puntos fuertes del rival y una faceta en la que el Tenerife ha perdido eficacia defensiva en las últimas jornadas.

Sobre las palabras de Dani Martín el miércoles, donde el guardameta aseguró que este puede ser el partido más importante de toda la temporada, ha considerado que el grupo ya ha pasado por «dos o tres» más importantes que este, pero no le quita la importancia que puede suponer ganar de nuevo en el Heliodoro y poder afrontar este último tramo con una mentalidad diferente.

Igualmente, ha explicado que, de no ganar mañana, «lo emocional se pondría en juego» y es algo a lo que no quiere que llegue su equipo porque al estar todos más nerviosos, los mensajes se transmiten de una manera y jugar los encuentros con un ambiente crispado lleva a la no obtención de lo que se quiere.

Cervera ha expresado que el discurso sigue siendo el mismo, y que «el fútbol está en la mente y si no está clara ni tranquila, los mensajes que manda no son buenos».

Sobre la temporada, ha reconocido que se está «haciendo muy larga» y que es ahora cuando el grupo ha de mantener la cabeza fría y la confianza en su juego para poder llegar al objetivo que todos tienen marcado.