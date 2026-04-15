Para el guardameta del CD Tenerife Dani Martín, el encuentro del próximo sábado ante el Arenas Getxo es el más importante de toda la temporada para el equipo

Dani Martín sobre el Arenas de Getxo: Es el partido más importante de la temporada. Imagen: CD Tenerife

El guardameta del CD Tenerife Dani Martín ha declarado este miércoles que el encuentro de este sábado ante el Arenas de Getxo, en el Heliodoro Rodríguez López, será el más importante de la temporada para el CD Tenerife.

«Es el momento de demostrar quiénes somos y por qué estamos en esta posición», ha expresado el arquero durante una rueda de prensa.

Martín, pieza clave

Martín es una de las piezas clave del equipo tras haber parado varios penaltis en los últimos encuentros. El portero ha recalcado que gran parte de su buen rendimiento es debido a la buena situación que vive con el club, que le ha acogido con los brazos abiertos, ha dicho.

El portero ha señalado que se siente muy cómodo, a lo que también se le añade, ha agregado, «el gran estado de forma general del grupo» que, en su opinión, ha firmado una temporada muy seria, «lo que eleva el nivel de todos los futbolistas».

Ha explicado también que no comparte la decisión de la tarjeta amarilla que recibió ante el Mérida, pero que puede llegar a entender la postura del árbitro, al que ha dicho que no se le ha de achacar nada y que es el grupo el que tiene que hacer autocrítica y tratar de corregir errores como el de esa falta cometida «en el último suspiro».

Respecto a que el equipo juegue casi siempre después del Celta Fortuna, Martín ha apuntado que el club «tiene un renta que permite estar pendiente de lo que hacemos nosotros y no centrarnos en lo que hacen los demás«.

Sobre el encuentro ante el Arenas, el guardameta ha declarado que se espera «un partido difícil», en el que el rival se crecerá por jugar ante un Tenerife, que necesitará más que nunca el apoyo de su gente, de la que no duda que generará un «ambiente increíble».

Así, Martín ha llamado al público a ser el jugador número 12 para que empuje al equipo hacia la consecución de unos tres puntos que pueden ser vitales para cristalizar el ascenso.