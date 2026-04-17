Néstor ‘Che’ García: «Tenemos que enfocarnos para calmar los niveles de ansiedad»

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este sábado al Casademont Zaragoza en un encuentro que el entrenador, Néstor ‘Che’ García asegura dice que afrontan sin negociar la intensidad

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, el argentino Néstor ‘Che’ García, ha asegurado que la clave para salir de la situación de bloqueo que mantiene al equipo en la zona baja pasa por “enfocarse para calmar los niveles de ansiedad”, especialmente en un duelo directo como contra Casademont Zaragoza.

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, el argentino Néstor ‘Che’ García

Jugadores motivados

En la rueda de prensa previa al duelo con el conjunto dirigido por Joan Plaza (este sábado a las 19:00 hora canaria), ha recordado que la ansiedad solo aparece en los días previos de partido, ya que en la pista se vive otra realidad que se asemeja más al trabajo de la semana en los entrenamientos.

“Veo muy bien anímicamente a los jugadores. Están muy unidos y con muchísimas ganas de salir de esto. Tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo. Si hay buen ambiente y humor se logran mejores cosas. La socialización ha sido muy buena esta semana, por lo que estamos muy tranquilos”, aseveró el técnico amarillo.

García, que ha evitado hablar de “bloqueo” en la etapa de Jaka Lakovic. Ha afirmado que esta semana han podido ajustarse al libreto de Casademont Zaragoza e “incorporar detalles” de cómo ve el baloncesto, aunque siempre supeditados a “ejecutar bien” para tener más posibilidades de ganar y enterrar la dinámica de doce derrotas en trece partidos de Liga Endesa.

A pesar de la necesidad de sumar para alejarse del descenso a Primera FEB, el argentino ha optado por “no volver locos ni obsesionar” a los jugadores con la idea de ganar ni hablarles sobre los aspectos que no les salen, sino que ha apelado a centrarse únicamente en lo positivo y transmitirles que “les va a salir todo genial”: “Veo una convivencia buena, un respeto bárbaro, alegría, ganas y competitividad”.

Néstor García ha pedido “entender a los jugadores” y bajar las pulsaciones para ejecutar el plan y que los triunfos comiencen a llegar, y ha matizado la dificultad del papel que tiene la plantilla porque “ninguna persona está preparada para tomar decisiones cada dos segundos”, sea en ataque o en defensa.

«Campeonato por la zona baja»

Con ocho partidos de Liga Endesa por delante, el entrenador claretiano ha reconocido que será “un campeonato por la zona baja” en el que no pueden negociar la intensidad frente a rivales que “están en una situación emocional similar”, como es el caso del Casademont Zaragoza, que comparte un balance de siete victorias y diecinueve derrotas.

El ‘Che’ García ha lamentado la derrota contra Kosner Baskonia tras haber competido “muy bien” ante un equipo de Euroliga, pero ha rescatado la “predisposición defensiva” y la intensidad para competir, dos aspectos que han reactivado el sentir de la marea amarilla, a la que ha pedido que llene el Gran Canaria contra los aragoneses.

“Espero que se les vaya el enojo, enojado no se toman buenas decisiones. Necesitamos su apoyo, el aficionado de aquí se nota muchísimo. Mañana vamos a tener mucha entrega, la gente va a estar contenta, entre la pelota o no. Mañana nos vamos a tirar de cabeza en cada pelota que esté en el piso”, ha alentado.

El preparador del Dreamland Gran Canaria ha incidido en la importancia del rebote para no permitir facilidades al Casademont Zaragoza y ha puesto en valor la aportación de Chimezie Metu, “un excelente jugador” para el que ha preparado un plan de competición en cuatro o cinco minutos y descansos para recuperar su máxima confianza”.