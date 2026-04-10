El nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria, Che García, se muestra confiado en la recuperación de puestos de su equipo

Che García: «Nos vamos a salvar como sea, no vamos a descender».

El nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria, el argentino Néstor ‘Che’ García, ha afirmado este viernes que el equipo «no va a descender” a Primera FEB. Y ha pedido “no apretar el botón del pánico”, porque todavía quedan nueve jornadas de Liga Endesa: “Mi corazón dice que nos vamos a salvar como sea”.

En su rueda de prensa de presentación, el preparador amarillo, que renovaría automáticamente una temporada más si clasifica al Gran Canaria para Europa, ha apelado a ir “paso a paso” para reactivar un proyecto que acumula dieciocho derrotas y tan solo siete victorias en liga regular, lo que lo mantiene a un partido del descenso a la segunda categoría del baloncesto español.

“Lo que vi ayer es muy bueno. Vi un equipo con ganas, con forma y con estructura de juego. Jaka Lakovic hizo un trabajo extraordinario. Tengo ideas y cambiaré algunas cositas, pero a estas alturas uno tiene que proponer metas cortas y posibles de lograr. Y para nosotros ahora es Baskonia”, ha alentado.

Sin nuevos jugadores

García, que ha asegurado que ni se ha mencionado la idea de incorporar nuevos jugadores, ha destacado que las mayores fortalezas del grupo son el talento individual y colectivo que posee y que no existen “rupturas ni diferencias” en el vestuario, si bien ha dicho que no sabe “si el equipo siente o no” la situación de pánico por la clasificación: “Si esa es una debilidad, la vamos a borrar enseguida”.

Con 37 años de carrera en once países diferentes, el argentino ha afirmado que espera poner su “experiencia” en práctica para ayudar a sus jugadores a ser “sólidos lo más rápido posible”. Además de acelerar el proceso de adaptación a su nuevo equipo para “influir más”, pero ha recordado que no depende solamente de su trabajo, sino que “depende de todos”.

“Si yo no me pudiera adaptar, no me dedicaría a esto. Me educaron para creer si lo veías, pero ahora si uno cree en algo, lo va a ver. Creo firmemente que vamos a salir de esta situación. Lo único que no voy a negociar es la intensidad”, ha avisado.

Feliz de su llegada al Dreamland Gran Canaria

García se ha mostrado “muy feliz” de estar en un equipo como el Dreamland Gran Canaria y ha insistido en que existe “material, jugadores, afición y una cancha muy bonita” para revertir la dinámica y la situación clasificatoria, una tarea en la que, para el argentino, también será clave la marea amarilla.

Precisamente, ha hecho un llamamiento a la afición para que haga “un esfuerzo” en las jornadas restantes en el Gran Canaria Arena para contribuir en la permanencia del cuadro amarillo en la máxima categoría del baloncesto español: “De esto salimos todos, no solo con un entrenador”.

Che García ha lamentado la baja por lesión de Miquel Salvó y la ausencia de recambio para su compatriota Nico Brussino en la posición de alero, pero ha subrayado que al baloncesto “se juega de muchas maneras”, por lo que serán capaces de adaptarse “todos” para abrir el abanico de posibilidades tácticas.

Eulis Báez

El nuevo técnico grancanario no ha escondido la influencia del dominicano Eulis Báez en su llegada al banquillo, un profesional de “total confianza y respeto con el que tiene una relación muy bonita” tras dirigirlo en la selección de República Dominicana en el Mundial de 2019, y que ahora será su asistente en su segundo periplo en Liga Endesa.

También ha tenido palabras de cariño hacia el capitán Andrew Albicy, un jugador que será su “extensión en la cancha” y sobre el que tiene “mucha fe” porque es un jugador que “ha representado a este equipo con mucha gloria”, más allá de ser una persona “excepcional” a la que conoce desde la etapa del base en Andorra.

El técnico argentino quiso agradecer a la organización del Dreamland Gran Canaria por su trabajo y por su “fenomenal” estructura e incluso tuvo tiempo para ironizar con los medios de comunicación presentes: “Después de la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no había visto tantos periodistas en un lugar”.