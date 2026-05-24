Luis Monzón gana, por séptima vez, el Rally Isla de Gran Canaria

“Ha sido un rally más duro de lo que pensaba”, apuntaba Luis Monzón al llegar a la meta final en Las Palmas de Gran Canaria

Luis Monzón y José Carlos Déniz han vuelto a subirse a lo más alto del podio, por segunda vez a los mandos del Toyota GR Yaris Rally2. Todo ello, tras lograr el triunfo en el 65 Rally Isla de Gran Canaria, la tercera cita del certamen provincial de Las Palmas. Para el piloto satauteño es el séptimo triunfo en esta prueba, mientras que para su copiloto supone el sexto.

Imagen cedida.

La prueba comenzó con los grancanarios instalándose en la segunda posición, apenas a una décima del liderato, tras la corta especial de ‘San Lorenzo’ que se celebró a última hora de la tarde del viernes.

Jornada decisiva

A primera hora del sábado comenzó la jornada decisiva de este 65 Rally Isla de Gran Canaria. Lo hacía con la especial más larga de esta edición, ‘Fagajesto – Fontanales – Juncalillo – Los Garajes’, 18,44 km de recorrido que iban a poner a prueba a todos los participantes. Aunque marcaban el scratch y pasaban al mando de la prueba, Monzón – Déniz detectaban problemas en la pop-off. A pesar de todo, con un margen corto volvían a marcar los mejores tiempos en ‘Tejeda – Ayacata’ y ‘Cueva Grande – Camaretas’, por lo que cerraban la primera sección del sábado con 8,9 segundos de renta a su favor.

En la definitiva, que contaba con los mismos tramos, Luis Monzón y José Carlos Déniz mejoraron todos sus registros personales, ganaron dos tramos más. Entre ellos el TC Plus, para acabar anotándose una victoria siempre importante al tratarse de un rally con tanta historia como el ‘Isla de Gran Canaria’. Con todo, sufrieron en una última parte del rally donde el calor fue uno de los grandes protagonistas.

Luis Monzón

“Ha sido un rally más duro de lo que pensaba”, apuntaba Luis Monzón al llegar a la meta final en Las Palmas de Gran Canaria. “El equipo, con Armide Martín al frente, y el trabajo de José Carlos Déniz, ha sido perfecto”, continuaba el del Toyota GR Yaris Rally2.

También resaltó que “La pop-off por la mañana, el calor asfixiante fuera y dentro del coche a lo largo del día«. Así como el ritmo de los contrincantes, ha hecho que haya sido más exigente de lo esperado”, sentenció un Luis Monzón que terminó esta edición ganando cinco de los siete tramos en juego.

Este proyecto es posible gracias a Lopesan Hotel Group, Toyota Canarias, Auto – Laca Competición, KRS, Michelin y Fred. Olsen Express.