La promoción de ascenso a Primera empezará el sábado 6 de junio

El primer partido en las eliminatorias por el ascenso será el 6 de junio, aunque aún no hay equipos clasificados matemáticamente para la promoción, entre ellos la UD Las Palmas

Fechas promoción de ascenso a Primera división. Imagen LaLiga Hypermotion

La promoción de ascenso a Primera división comenzará el próximo sábado 6 de junio con el encuentro de ida de la eliminatoria que enfrentará a los equipos que acaben la primera fase de Segunda en la sexta y en la tercera posición de la clasificación.

Un día más tarde, el 7 de junio, se enfrentarán el quinto y el cuarto. Como está fijado en la reglamentación las semifinales comenzarán en el campo del equipo que acabe peor posicionado. El martes 9 de junio y el miércoles 10 tendrán lugar los encuentros de vuelta en el estadio de quien termine mejor en la tabla.

En lo que respecta a la final, en la que se medirán los ganadores de ambas eliminatorias, se repetirá la norma de que la idea tendrá lugar en el feudo del equipo que haya finalizado más abajo a la conclusión de la ligar regular. La ida será el domingo 14 de junio y la vuelta el sábado 20 de junio.

A la espera de los clasificados

Por el momento no hay ningún conjunto clasificado. El Almería es tercero con 71 puntos seguido del Málaga y UD Las Palmas con 70 y del Castellón con 69. Además tanto el Burgos, séptimo con 69, como el Eibar, octavo con 67, aún tienen opciones a falta de la última fecha del campeonato.

En esa jornada de cierre el Almería recibirá al Valladolid, el Málaga visitará Zaragoza, la UD Las Palmas jugará en el campo del Deportivo de La Coruña, el Burgos se medirá en casa al Andorra y el Castellón y el Eibar se enfrentarán entre ellos en el feudo blanquinegro.