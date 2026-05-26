El centro sanitario tinerfeño mejora sus instalaciones con una inversión de 526.000 euros

Fernando Clavijo inauguró este martes el nuevo Hospital de Día Quirúrgico de La Candelaria en Tenerife. El Gobierno de Canarias renueva esta área sanitaria para agilizar la atención de los pacientes quirúrgicos. La reforma optimiza la gestión de los procesos ambulatorios que no requieren el ingreso en planta.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente canario subrayó la notable mejora en la calidad del servicio técnico tras su visita. Las nuevas instalaciones agilizarán los tiempos de espera de las personas que necesitan una operación. Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico afirmó que la recuperación de los enfermos resultará mucho más confortable.

Por su parte, el director médico del Hospital de La Candelaria, Carlos Quesada, defendió la utilidad de implantar estos circuitos asistenciales. El especialista explicó que la cirugía ambulatoria favorece notablemente el flujo continuo de los pacientes. Por este motivo, la nueva unidad disminuye la presión sobre los quirófanos y reduce la estancia intrahospitalaria.

Además, el centro sanitario atiende al ciudadano de forma ambulatoria sin ocupar camas convencionales. El nuevo espacio dispone de 41 puestos asistenciales para pacientes en

observación.

Características de la unidad

La sala cuenta con una superficie total de más de 460 metros cuadrados. El traslado estratégico sitúa la unidad muy cerca de los quirófanos del centro. En consecuencia, el personal médico y de enfermería manejará a los usuarios con rapidez.

Una plantilla de 13 profesionales especializados atenderá directamente a las personas que acudan al servicio. El grupo de trabajadores incluye a médicos anestesistas, enfermeros y técnicos de cuidados auxiliares. Igualmente, otros facultativos del complejo colaborarán con la unidad de manera directa.

El Hospital de La Candelaria prevé que el recurso reciba a 15.000 personas anualmente. El área asistencial asumirá pacientes de ginecología, traumatología, oftalmología y cirugía general. Por lo tanto, los sanitarios realizarán múltiples procedimientos mínimamente invasivos y biopsias diagnósticas.

Reivindicaciones del sindicato

Por otro lado, los representantes de los sindicatos médicos trasladaron hoy sus demandas laborales al presidente. Clavijo respondió que la resolución definitiva del Estatuto Marco depende estrictamente del Gobierno de España. No obstante, el mandatario regional matizó que la administración canaria espera lograr acuerdos estables pronto.

Cabe destacar que el personal atendió a 6.500 pacientes en las antiguas dependencias el año pasado. A partir de ahora, la población de Tenerife, La Gomera y El Hierro recibirá cuidados médicos en mejores condiciones.