El centro conmemora seis décadas de servicio con grandes avances en tecnología sanitaria e importantes proyectos de investigación médica

El presidente Fernando Clavijo presidió este miércoles el acto institucional del aniversario en el centro hospitalario tinerfeño. Los responsables públicos destacaron la labor de los 7.500 profesionales que atienden a 600.000 personas de la provincia. Esta celebración sirve para reconocer la trayectoria de una infraestructura clave para la sanidad pública de todo el Archipiélago.

El Hospital La Candelaria celebra 60 años de historia y medicina / Gobierno de Canarias

El hospital abrió sus puertas en abril de 1966 con apenas 237 camas y servicios básicos de cirugía o pediatría. Durante estos años la plantilla creció hasta duplicarse para responder a la demanda de los pacientes actuales. El presupuesto inicial de 106 millones de pesetas permitió levantar los cimientos de una institución ahora referente en Canarias.

Seis décadas de constante evolución

La infraestructura sumó nuevos espacios clave como el Edificio Asistencial Polivalente en el año 2023. El complejo cuenta hoy con 167.500 metros cuadrados distribuidos en seis edificios modernos y totalmente equipados. Estas instalaciones albergan cerca de 1.000 camas sanitarias para dar cobertura a las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

La consejera Esther Monzón subrayó la transformación radical del centro gracias a las inversiones en tecnología y equipamiento. El gerente Óscar Díez resaltó hitos recientes como la renovación de los laboratorios o el nuevo servicio de Urgencias. El Gobierno busca consolidar ahora un sistema más eficiente que sitúe al paciente en el centro de toda la asistencia.

Innovación y servicios de referencia

El programa de trasplante hepático funciona desde 1996 y representa la cirugía más compleja realizada en las islas. El centro también incorporó recientemente la Unidad de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva a su amplia cartera asistencial. Estos avances técnicos demuestran la apuesta decidida de la institución por la excelencia médica y el bienestar ciudadano.

La labor docente e investigadora recibió prestigiosos galardones internacionales como el premio UNIVANTS of Healthcare Excellence. El equipo humano gestiona actualmente 100 unidades especializadas con un compromiso total hacia la innovación científica. Además, los profesionales demostraron su gran vocación durante periodos críticos como la pasada pandemia de COVID-19.

El hospital celebra su efeméride con la instalación de un mural histórico en el túnel del edificio de Traumatología. La dirección también publicó un libro digital que recopila vivencias, anécdotas y los hitos más relevantes de estas décadas. Este documento permite conservar la memoria de una institución que sigue progresando hacia la humanización de la atención.