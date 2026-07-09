La acogida familiar, protagonista en la nueva entrega de ‘Madre’ en Televisión Canaria

El nuevo capítulo de la serie documental se emitirá en el canal autonómico y en Canarias Play este viernes a las 22:00 horas

La serie documental ‘Madre’ emite el segundo capítulo de su nueva temporada en Televisión Canaria y la plataforma digital de RTVC, Canarias Play, este viernes 10 de julio a las 22:00 horas. En esta ocasión, la conductora del formato, Alicia Suárez, descubre la biografía de Venancia, una mujer cuya historia es un testimonio vivo de cómo el dolor de una infancia rota por la pérdida prematura de su madre se transformó en un motor inagotable de amor, resiliencia y acogida.

Lejos de rendirse ante las dificultades, esta madre abnegada levantó su hogar con sus propias manos y sacó adelante a sus siete hijos trabajando en la limpieza de escaleras, manteniendo intacta la sonrisa y la esperanza frente a las adversidades. Además, el episodio aborda de forma honesta la complejidad de su vida familiar debido a los problemas de su marido y el difícil sentimiento de alivio y culpa que experimentó tras quedarse viuda, un retrato sin filtros de la realidad que compartieron muchas mujeres de su generación.

Imagen de Venancia, cuya historia es un ejemplo de superación y amor sin lazos de sangre.

Más de tres décadas de amor incondicional

Uno de los momentos más emotivos de la emisión se centra en la llegada de Conchi a la familia. A principios de los años 80, mientras Venancia trabajaba en la Casa Cuna de Tenerife, su instinto protector la llevó a acoger a una joven con discapacidad que se encontraba en una situación de total vulnerabilidad. A pesar de las incomprensiones de la época, Venancia la integró como su octava hija, demostrando que los lazos de amor pueden ser tan fuertes como los de la sangre.

Con más de tres décadas dedicadas profesionalmente al cuidado de niños, la labor de la protagonista trascendió las paredes de su casa para convertirse en una figura protectora para decenas de menores. Hoy en día, Venancia sigue siendo el centro de gravedad de una inmensa familia que ya alcanza la generación de los tataranietos, y el programa la muestra disfrutando de su presente, cantando folías y gobernando su propio destino.

Imágenes de Venancia y la presentadora Alicia Suárez durante la grabación del episodio.

El legado de las mujeres de las Islas

Con esta segunda entrega a cargo de la productora Isen Media, ‘Madre’ continúa con la vocación de reconocer públicamente el legado de las mujeres canarias nacidas en la primera mitad del pasado siglo XX. Cada episodio rescatará de nuevo la memoria, la fortaleza y la vida ejemplar de estas heroínas anónimas que sostuvieron a sus familias y contribuyeron silenciosamente al desarrollo social del archipiélago.

A través de entrevistas íntimas con cada protagonista y sus familiares y amistades, el programa reconstruye historias de sacrificio, resiliencia y amor incondicional, convirtiéndose así en un archivo personal y emocional que reivindica el papel fundamental de estas madres en la historia reciente de Canarias.