Dreamland Gran Canaria vs Basket Zaragoza | J27 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Basket Zaragoza. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 18 de abril. Partido correspondiente a la J27 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y Basket Zaragoza se enfrentan este sábado 18 de abril, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Basket Zaragoza | J27 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimosexta posición de la clasificación mientras que el conjunto aragonés es decimocuarto en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 26 contra el Baskonia. Mientras que el equipo zaragozano llega al encuentro tras ganar al Força Lleida en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Basket Zaragoza

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimosexta posición. En cambio, el Basket Zaragoza ocupa la decimocuarta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Basket Zaragoza

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado cuatro veces.

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