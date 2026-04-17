Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 18 de abril

Se espera un fin de semana por delante seco y cálido. Este sábado tendremos cielos con nubosidad de tipo medio y alto sin descartar nubosidad de evolución en las islas más montañosas con baja probabilidad de lluvias aisladas y ocasionales. Calima más significativa en medianías y cumbres que reducirá la visibilidad a 3.000 metros.

Las temperaturas subirán notablemente, sobre todo en las máximas de zonas costeras del norte y oeste. Máximas entre los 23ºC – 32ºC. No se descarta que puedan superar localmente los 34ºC en el interior y oeste de Fuerteventura, Lanzarote y medianías del oeste de Gran Canaria.

El viento soplará de componente este entre flojo y moderado con intervalos de fuerte en las vertientes occidentales de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa especialmente durante la mañana. En las islas más montañosas, soplará de componente este con intervalos de fuerte. En cumbres será de componente sur donde no se descarta rachas muy fuertes, +70Km/h.

Y en el mar habrá mar combinada del norte-noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote donde las olas difícilmente superarán los 2 m de altura. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

Previsión por isla:

El Hierro: cielos con nubosidad de tipo alto. Calima en aumento. Viento de componente este entre flojo y moderado. Temperaturas que irán desde los 13ºC a los 22ºC en Valverde.

La Palma: nubosidad de tipo medio y alto. Probable calima que será más significativa por la tarde. Viento de componente este entre flojo y moderado con probables rachas fuertes de componente sur en cumbres. Temperaturas máximas en aumento, pudiéndose alcanzar los 30ºC en el Valle de Aridane.

La Gomera: nubosidad media y alta. Calima en aumento que será más notable por la tarde. Viento de componente este flojo y temperaturas máximas cálidas.

Tenerife: intervalos de nubes medias y altas. No se descarta nubosidad de evolución que pueda dejar algunas precipitaciones ocasionales y aisladas. Probable calima. Será más notable en medianías y cumbres. Viento de componente este en costas y de componente sur en cumbres con probables rachas muy fuertes. Temperatura máxima que rondará los 29ºC en la capital.

Gran Canaria: cielos con nubosidad de tipo medio y alto. Calima afectando sobretodo a medianías y cumbres. Viento de componente este en zonas bajas. Será moderado de componente sur en cumbres donde no se descarta rachas muy fuerte. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 28ºC en la capital.

Fuerteventura: intervalos de nubes medias y altas. Calima que será más significativa en el sur. Viento de componente este con intervalos de fuerte en el oeste. Temperaturas cálidas.

Lanzarote: cielos con nubosidad media y alta. Calima en aumento. Viento de componte este con intervalos de fuerte en el oeste. Temperatura máxima que rondará los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: intervalos de nubes medias y altas con probable calima. Viento de componente este entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde 17ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.