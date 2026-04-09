El ‘Che’ García toma el mando del Dreamland Gran Canaria

El técnico argentino aterriza en la isla y dirigirá su primera sesión esta tarde con el objetivo de romper la racha de derrotas antes de viajar a Vitoria

Néstor ‘Che’ García, el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria, ya pisa suelo isleño tras aterrizar este mediodía en el archipiélago. El técnico argentino, que compagina su cargo con el de seleccionador de República Dominicana, asumirá el mando del equipo de inmediato y dirigirá su primer entrenamiento esta misma tarde. Su llegada busca sacudir la dinámica de un grupo que necesita una reacción urgente para salvar la categoría.

Néstor ‘Ché’ García ya está en Gran Canaria | CB Gran Canaria

Nada más llegar, a las 14:30 horas, se ha desplazado al Gran Canaria Arena para inspeccionar las instalaciones y conocer de primera mano a su nuevo cuerpo técnico. García afronta el reto de gestionar los nueve partidos restantes de la Liga Endesa con una misión clara: asegurar la permanencia del club claretiano en la élite del baloncesto español tras una etapa de resultados críticos.

Un debut de máxima exigencia en Vitoria

El calendario no concede tregua al nuevo preparador, quien se sentará en el banquillo amarillo este mismo domingo a las 17:00 horas. El ‘Che’ debutará frente al Kosner Baskonia en Vitoria, un escenario complicado donde el equipo intentará frenar la sangría de resultados que arrastra actualmente. La estadística pesa sobre la plantilla, que encadena once derrotas en los últimos doce encuentros ligueros, una racha que García debe cortar de raíz.

A pesar de que el técnico sumará escasas sesiones de trabajo antes del salto inicial en el Buesa Arena, la directiva confía en su capacidad de motivación y liderazgo para reactivar el ánimo de los jugadores. La cita en tierras vascas representa la primera de las nueve finales que decidirán el futuro de la entidad en la competición nacional.

Presentación oficial y cita clave ante la afición

El club ha programado la presentación oficial del entrenador para este viernes en el Gran Canaria Arena, acto tras el cual García encabezará su segundo entrenamiento. Sin embargo, el momento más esperado llegará el sábado 18 de abril, día en el que el técnico debutará ante su nueva afición frente al Casademont Zaragoza. Este encuentro supone un duelo directo por la salvación, por lo que la entidad regalará una entrada por cada abono para garantizar un ambiente de gala.

La llegada del ‘Che’ García marca el inicio de una etapa donde cada posesión será vital para el club canario. El técnico argentino, conocido por su carisma y experiencia internacional, intentará imprimir su sello personal desde hoy mismo para que el Dreamland Gran Canaria recupere la senda del triunfo y mantenga su plaza en la Liga Endesa.