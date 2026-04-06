Baskonia vs Dreamland Gran Canaria | J26 Liga Endesa 25-26

Baskonia vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 12 de abril. Partido correspondiente a la J26 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Baskonia y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este domingo 12 de abril, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Fernando Buesa Arena. Partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Endesa.

Baskonia vs Dreamland Gran Canaria | J26 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es cuarto en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 25 contra el San Pablo Burgos. Mientras que el equipo vitoriano llega al encuentro tras ganar al BAXI Manresa en la liga.

Posiciones en la clasificación de Baskonia y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimoquinta posición. En cambio, el Baskonia ocupa la cuarta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Baskonia y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado tres veces.

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