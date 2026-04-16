El Real Madrid estuvo cerca de la clasificación en Múnich, pero la expulsión de Camavinga en el minuto 87 cambió el rumbo del partido en su tramo final

El Real Madrid cae en Múnich. Imagen EFE

El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol del colombiano Luis Díaz para el empate del Bayern Múnich en el minuto 88 y otro de Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3, ambos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

El Real Madrid llegó al descanso y a ese instante con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 38 segundos y del 1-2 a la media hora, y Kylian Mbappé, que anotó el 2-3 en el 42. Por el Bayern marcaron Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

Se llegó a los minutos finales con los dos equipos a un gol de las semifinales y con miedo a una imprudencia fatal. Todo se iba a decidir en un detalle, en un error fatal, y este fue el de Camavinga, señalado dos veces esta última semana y una tercera en el peor momento: saltó al terreno de juego en el minuto 62 y fue expulsado por doble amonestación en el 87.

Entonces, apareció Luis Díaz. Justo después, en el 87, El colombiano, uno de los menos inspirados del Bayern, se sacó de la chistera un zapatazo desde fuera del área que acabó con todo.

Después Olise cerró la puerta con el 4-3 definitivo y la épica a la que parecía abonada el Real Madrid se desvaneció en dos instantes, en los dio por finiquitada la temporada: adiós a la Copa, adiós a la Liga y adiós a Europa. El equipo de Arbeloa dio la cara, pero tarde.

Así queda el cuadro de semifinales

El Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal y el Bayern Múnich al París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, después de la clasificación este miércoles del conjunto alemán contra el Real Madrid y del equipo inglés frente al Sporting de Portugal.

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.

La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest.