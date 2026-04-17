La Santa Misa tendrá lugar el 11 de junio, día de la visita del papa León XIV a Gran Canaria para posteriormente viajar a la isla de Tenerife

El acto del papa León XIV en el puerto de Arguinieguín, en Mogán, todavía está por confirmar, según manifestó el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos

El papa León XIV ofrecerá la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria el 11 de junio. Imagen Diócesis de Canarias

Las imágenes de la Virgen del Pino de Teror y San Juan Bautista de Telde presidirán el 11 de junio la Santa Misa que el Papa ofrecerá en el Estadio de Gran Canaria, según ha avanzado este viernes el obispo auxiliar Cristóbal Déniz.

Las imágenes serán trasladadas hasta el Estadio y retiradas de forma privada para que sean veneradas con el «debido respeto, orden y sentido religioso», según recoge el decreto de autorización del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos.

Así se ha expuesto en una rueda de prensa de la diócesis donde se ha presentado la Oficina de Información en Las Palmas de Gran Canaria y donde se ha confirmado la celebración de esta misma, mientras que el acto del puerto de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), con migrantes y todos aquellos que forman parte de sus rescates y asistencia, incidió Mazuelos que está propuesto pero aún por confirmar.

Inscripciones a los actos programados

Todas las personas interesadas en asistir a los actos ya confirmados del viaje del Papa a España pueden inscribirse a través de la web oficial, mediante el formulario habilitado para ello. La agenda confirmada incluye varios eventos en distintas ciudades del país, entre ellas la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.

La secretaria de Pastoral de la Diócesis de Canarias, Eneleida Hernández, indicó que ya se han inscrito para la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria entre 1.000 y 2.000 personas.

«No tenemos el dato real pero por la estimación de los whatsapp que han llegado a los distintos teléfonos habilitados, yo creo que ya rondamos las 1.000, 2.000 personas que ya están inscritas para la Santa Misa en el Estadio Gran Canaria», expuso.

Hernández ha animado a que se asista a la misa en comunidad, en grupo, a través de las parroquias, de los colegios, porque «va a ayudar a vivir la fe en comunidad,» pero también para estar «sentados juntos». Para ello, indicó que en las parroquias hay preparado material sobre la visita del Santo Padre para poder preinscribirse a través de la web conelpapa.es, acto que también se podrá hacer desde cualquier ordenador o móvil.

La inscripción, posteriormente, tendrá que ser confirmada una vez que se enumeren los asiento y se indique por dónde acceder, ya que apuntó que se pueden llegar a movilizar hasta 80.000 personas, si finalmente se pueden instalar sillas en el césped del Estadio de Gran Canaria, cuyo aforo es de unas 60.000.

Asimismo se expuso que para el proceso de inscripción también se van a habilitar puntos de atención en zonas de la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con el fin de poder resolver dudas y facilitar la participación en un evento.

Actos por confirmar

El obispo de la Diócesis de Canarias expuso que entre los actos que están por confirmar, pero que se ha propuesto al Vaticano, se encuentra la visita a Arguineguín con el fin de que el Papa pueda «manifestar la cercanía» con el pueblo canario y la Iglesia de Canarias por su respuesta a la inmigración.

En este sentido, el acto de Arguineguín, explicó, se ha planteado para que sea fundamentalmente con inmigrantes y «con todos los que están ahí» cuando llegan los migrantes, que ha llamado «los ángeles del mar», en relación a Salvamento Marítimo, Cruz Roja o los pescadores que, puntualizó, son los que «primero los atienden» a veces, con el fin de reconocer esta respuesta humana.

Finalmente también se ha propuesto un acto en la Catedral de Santa Ana, así como un paseo por varias calles de Las Palmas de Gran Canaria, ya que confirmó que el papa móvil viajará desde Madrid a la capital grancanaria y posteriormente a Santa Cruz de Tenerife.