El Papa prevé reunirse con migrantes en Tenerife

El dinero que perciba la Iglesia para la visita de León XIV a Canarias «queda aquí, no va al papa, al obispado, ni a nadie»

El Papa León XIV prevé reunirse con migrantes y entidades sociales en el municipio de La Laguna para conocer de primera mano el impacto de la migración en Canarias. Además, pretende cerrar su viaje a España con una misa multitudinaria ante más de 50.000 personas en Santa Cruz de Tenerife.

La visita precisa de unos 1.500 voluntarios y hasta ahora ya se han inscrito unos 1.000 personas, y la asistencia a la misa, que en principio se celebrará en la zona portuaria de la capital, deberá contar con inscripción previa.

Dinero de la visita

El dinero que perciba la Iglesia para la visita de León XIV a Canarias «queda aquí, no va al papa, al obispado, ni a nadie». Así lo recalcó este viernes el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago. Todo ello, durante la inauguración de una oficina de información habilitada al efecto en La Laguna.

Imagen de León XIV. Cedida.

Acompañado del coordinador nacional de la visita del papa a España, Yago de la Cierva, monseñor Santiago ha esgrimido que «no malgastamos el dinero».

De la misma manera indicó que «ese dinero que vamos a recibir es importante recordarlo: queda aquí, esto no es que traemos un cantante, un conferenciante y le pagamos un caché».

Declaraciones del Obispo, Eloy Santiago.

Donaciones o aportaciones de empresa

Ha abundado en que lo que se perciba a través de donaciones o de las aportaciones de empresas y administraciones públicas, «es para generar empleo en las islas, para contratar personas (…). Del mismo modo, reiteró que «es un dinero que repercute en la sociedad canaria y va a hacer de este evento, de las islas, titulares en todo el mundo».

Además, el obispo anunció que con el excedente que pueda quedar, una vez descontados los gastos de la organización, se dedicará a la apertura de un centro de día para personas sin hogar en La Laguna.