El Pontífice recorrerá Tenerife y Gran Canaria en un viaje programado entre el 6 y el 12 de junio

El Vaticano ha confirmado oficialmente que el Papa León XIV, Robert Prevost, viajará a España el próximo mes de junio. Esta visita, que se desarrollará entre los días 6 y 12, convertirá a España en el octavo país extranjero al que se desplaza durante su Pontificado.

El Papa León XIV visitará Canarias para visibilizar el drama migratorio dentro de su gira por España / Europa Press

La ruta papal tendrá tres paradas fundamentales: Madrid, Barcelona y el archipiélago canario, donde el Pontífice recorrerá las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Canarias y el reto de las migraciones

La etapa canaria del viaje estará profundamente marcada por su carácter social y humanitario. El tema central de su paso por las islas será el fenómeno de las migraciones, un asunto de vital importancia para la comunidad autónoma.

Con esta decisión, León XIV recupera y materializa el deseo expresado por su antecesor, el Papa Francisco, de visitar el archipiélago. El objetivo principal del Pontífice en esta etapa es volver a situar la crisis migratoria en el centro del debate público internacional.

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha señalado que, aunque la temática está clara, todavía no se han confirmado los actos concretos que se celebrarán en Canarias.

Discurso histórico en el Congreso

Otro de los grandes hitos de este viaje tendrá lugar en Madrid el lunes 8 de junio. El Vaticano y el Congreso de los Diputados han acordado que el Papa intervenga en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales.

Será la primera vez en la historia que un Pontífice pronuncie un discurso en el hemiciclo ante los parlamentarios españoles, interviniendo en su calidad de Jefe de Estado.

La visita fue sugerida por la Santa Sede a la Presidencia del Congreso, liderada por Francina Armengol, quien dio su total conformidad tras informar al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Agenda en Madrid y Barcelona

La primera fase del viaje se desarrollará en Madrid con un marcado carácter institucional, combinando actos de nivel nacional con encuentros propios de la diócesis. Posteriormente, los días 9 y 10 de junio, el Papa se trasladará a Barcelona.

En la ciudad condal, la agenda prevé una ofrenda en la tumba de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del reconocido arquitecto.

Esa misma tarde se celebrará una liturgia en la Sagrada Familia, donde León XIV bendecirá la Torre de Jesucristo.

La asignatura pendiente de la España rural

La Conferencia Episcopal ha recibido el anuncio de la visita con «gozo y esperanza», destacando su doble vertiente pastoral e institucional. Próximamente, una comisión de la Santa Sede viajará a España para inspeccionar los espacios y poder cerrar el programa definitivo.

A pesar de la alegría por el viaje, desde la CEE han lamentado que el apretado calendario de siete días no permita al Papa conocer la realidad de la España rural.

Varias diócesis de interior habían solicitado recibir al Pontífice, un deseo que los obispos españoles confían en poder cumplir en futuros viajes.