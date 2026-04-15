El delegado del Gobierno en Canarias asegura que la petición se hace para garantizar el buen desarrollo de la visita histórica del papa a Gran Canaria y Tenerife
- Eloy Santiago confirma que León XIV clausurará su visita a España con una misa multitudinaria en el puerto de Tenerife
- El Papa recibe un pedazo del drama migratorio de El Hierro
- El Papa prevé reunirse con migrantes en Tenerife
- La visita del Papa León XIV a España tendrá un coste de 15 millones de euros
- El Papa León XIV visitará Canarias para visibilizar el drama migratorio dentro de su gira por España
- El papa oficiará una misa masiva en Tenerife
- Gran Canaria y Tenerife participan en la grabación de un himno para la visita del Papa
- El papa espera «mucho amor y hospitalidad» en su visita a España en junio
- El papa León XIV visitará Canarias bajo el lema ‘Alzad la mirada’
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha avanzado este miércoles, tras una reunión de coordinación en materia de movilidad ante la próxima visita del papa León XIV prevista para el 11 de junio en Gran Canaria y un día más tarde en Tenerife, que se ha propuesto a la Consejería de Educación la suspensión de las clases en ambas islas el día en el que su santidad esté en dicho territorio insular.
Asimismo, explicó en declaraciones a los periodistas, que también se ha propuesto al sector público y privado que fomente el teletrabajo «en la medida de lo posible» tanto el 11 de junio en Gran Canaria, como el 12 de junio en Tenerife.
De esta forma, se pretende «garantizar que esto salga bien» porque, admitió, es el reto «más importante» que ha tenido que afrontar desde que está al frente de la Delegación del Gobierno, asegurando que «nada se le parece, ni muy de lejos«, a otros que se han producido y que han tenido un carácter importante.
((Habrá ampliación))