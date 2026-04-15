El delegado del Gobierno en Canarias asegura que la petición se hace para garantizar el buen desarrollo de la visita histórica del papa a Gran Canaria y Tenerife

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. / Stefano Spaziani – Europa Press

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha avanzado este miércoles, tras una reunión de coordinación en materia de movilidad ante la próxima visita del papa León XIV prevista para el 11 de junio en Gran Canaria y un día más tarde en Tenerife, que se ha propuesto a la Consejería de Educación la suspensión de las clases en ambas islas el día en el que su santidad esté en dicho territorio insular.

Asimismo, explicó en declaraciones a los periodistas, que también se ha propuesto al sector público y privado que fomente el teletrabajo «en la medida de lo posible» tanto el 11 de junio en Gran Canaria, como el 12 de junio en Tenerife.

De esta forma, se pretende «garantizar que esto salga bien» porque, admitió, es el reto «más importante» que ha tenido que afrontar desde que está al frente de la Delegación del Gobierno, asegurando que «nada se le parece, ni muy de lejos«, a otros que se han producido y que han tenido un carácter importante.

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