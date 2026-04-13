El Papa recibe un pedazo del drama migratorio de El Hierro

Una periodista española le ha entregado un pedazo de los restos de un cayuco arribado a La Restinga, en El Hierro

Hay pocas posibilidades de que el papa León XIV llegue a pisar El Hierro, pero este lunes ha podido tocas un pedazo del drama que se le quería mostrar en ese encuentro. Una periodista española le ha dado en mano un pedazo de los resto de uno de los miles de cayucos que han llegado durante años a las costas de La Restinga. Lo ha hecho en el vuelo del Santo Padre a Argelia. La periodista aprovecho la ocasión para hablarle sobre la ruta migratoria atlántica de África hacia Canarias, la más peligrosa del mundo.

El papa, que en su viaje a España en junio viajará a las Islas Canarias y el 4 de julio a la isla de Lampedusa, en Italia, para poner en el foco la crisis migratoria, instó a eliminar «las causas de la desesperación» de las personas que deben emigrar pero también contra los traficantes.

«Luchemos contra quienes se lucran con la desgracia ajena. Son ganancias ilícitas, en efecto, las de quienes especulan con la vida humana, cuya dignidad es inviolable. Unamos, pues, nuestras fuerzas, nuestras energías espirituales, toda inteligencia y recurso que hagan de la tierra y del mar lugares de vida, de encuentro, de maravilla», agregó.