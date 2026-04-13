Eloy Santiago confirma que León XIV clausurará su visita a España con una misa multitudinaria en el puerto de Tenerife

El obispo de la Diócesis Nivariense anunció también la creación de un centro de acogida para personas sin hogar como legado de la visita

Los detalles de la visita del Papa a Canarias se van desvelando poco a poco. Este lunes, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha compartido en una entrevista para el Telenoticias 2 de Televisión Canaria que el último acto de su visita a España tendrá lugar en Tenerife, en una misa multitudinaria en la que estarán presentes las imágenes de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna. Como ya se ha señalado, este viaje no solo tiene un carácter religioso, sino que busca poner el foco internacional en el «drama migratorio» que se vive en la ruta atlántica. Por eso, otro de los legados que dejará esta visita es la creación de un centro de acogida para personas sin hogar, entre las que también se encuentran muchos de estos migrantes.

Eloy Santiago obispo de la Diócesis Nivariense, entrevistado en el Telenoticias 2 con motivo de la visita del Papa a Canarias

Un compromiso con la ruta migratoria más mortífera

Aunque la salud del papa Francisco impidió que aquel deseo inicial de visitar Canarias se cumpliera antes de su fallecimiento, el nuevo Pontífice, León XIV, ha decidido recoger el testigo. «Muchos pensamos que la posibilidad desaparecía, pero el Papa ha querido mantener ese compromiso de conocer de primera mano la realidad migratoria en esta mortífera ruta», explicó Santiago durante la entrevista.

El obispo subrayó la carga simbólica del encuentro, recordando que se han realizado gestos como la entrega de trozos de cayucos provenientes de La Restinga, en El Hierro, al Vaticano. Aunque por cuestiones logísticas y de tiempo la visita a la isla de El Hierro parece difícil de ejecutar en el programa oficial, el prelado insistió en que «viniendo a Canarias, el Papa visita todos los rincones de las islas».

El «broche de oro» en el Puerto de Santa Cruz

Uno de los momentos más esperados será la misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que servirá como clausura oficial del primer viaje de León XIV a España. Santiago confirmó que será un evento masivo donde se espera la presencia de las imágenes del Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, reforzando así el vínculo histórico y devocional con Canarias y Latinoamérica, especialmente con Venezuela.

Además de los actos litúrgicos, el programa incluirá un encuentro con personas migrantes de la ruta africana y del colectivo latinoamericano; reuniones con realidades eclesiales que trabajan a pie de calle en la acogida; y actos institucionales con la Casa Real y el Gobierno de Canarias.

Impacto económico y legado social

Ante los cuestionamientos surgidos sobre el coste de un evento de tal magnitud, el obispo aseguró que la inversión de las administraciones públicas y entidades privadas «revierte directamente en la creación de empleo» a través de la logística y los servicios audiovisuales. «El Papa no cobra un caché; el dinero sufraga la organización de un evento que dará visibilidad a las islas en todo el planeta«, afirmó.

Como legado de esta visita histórica, la Diócesis ha anunciado la puesta en marcha de un centro de día para personas sin hogar en La Laguna. Este proyecto social se financiará con los excedentes de los donativos y ayudas recibidas para el viaje papal, con el objetivo de dar continuidad a la labor de caridad y acogida que define a la sociedad canaria.

Éxito en el voluntariado

La respuesta ciudadana está siendo masiva. Entre las dos diócesis canarias ya se superan los 2.500 voluntarios inscritos (más de 1.000 en la Nivariense y otros 1.000 en la Canariense). Estos colaboradores desempeñarán funciones que van desde la seguridad y la logística hasta la atención a personas con movilidad reducida y la traducción para medios de comunicación internacionales, como ha explicado Santiago.

Los interesados en participar aún pueden inscribirse a través del portal oficial habilitado para el evento.