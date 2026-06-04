Los sindicatos médicos denuncian con una nueva huelga la sobrecarga laboral, diferencias salariales y falta de negociación con Sanidad en Canarias

Los médicos amplían la huelga autonómica contra el SCS al 22 y 23 de junio y piden la mediación de Clavijo. Europa Press

El Servicio Canario de la Salud (SCS) afrontará una nueva huelga autonómica los días 22 y 23 de junio, convocada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y la Asociación MIR España (AME), en un conflicto que se prolonga desde hace meses.

Los facultativos denuncian la sobrecarga asistencial y las diferencias retributivas entre la sanidad pública y la concertada, además de exigir un ámbito propio de negociación y mejoras en salarios, descanso y condiciones laborales.

Critican también la falta de avances en las conversaciones con la Consejería de Sanidad y reclaman resultados concretos para desconvocar el paro.

Mediación directa con Fernando Clavijo

Las organizaciones convocantes han pedido la mediación directa del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que señalan como responsable político de resolver el conflicto.

Además, aseguran que dejarán de realizar intervenciones y consultas extraordinarias voluntarias hasta que se produzcan avances en la negociación.