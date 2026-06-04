El presidente del Cabildo de La Gomera respalda la propuesta de la CNMC y advierte de que una subida de tasas aeroportuarias encarecería los desplazamientos en las islas

Curbelo reclama rebajar las tasas aeroportuarias para proteger la conectividad de Canarias. EFE

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha respaldado la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para reducir las tarifas aeroportuarias entre 2027 y 2031, al considerar que una subida como la planteada por Aena supondría un perjuicio para territorios insulares como Canarias, donde el transporte aéreo es fundamental para la movilidad y la actividad económica.

Curbelo defendió que la conectividad aérea en el Archipiélago constituye un servicio esencial vinculado a la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico.

Por ello, instó al Gobierno de España a tener en cuenta las singularidades de Canarias durante la aprobación del III Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que definirá las condiciones del sistema aeroportuario para los próximos años.

Reducción anual del 0,59 % de las tarifas aeroportuarias

La CNMC propone una reducción anual del 0,59 % de las tarifas aeroportuarias entre 2027 y 2031, frente al incremento del 3,82 % planteado inicialmente por Aena.

El presidente insular advirtió de que trasladar estos costes a las compañías aéreas y, posteriormente, a los pasajeros podría afectar a la competitividad de los aeropuertos y encarecer los desplazamientos, especialmente en islas como La Gomera, cuyo aeropuerto supera ya los 128.