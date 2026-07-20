‘Noveleros’ descubre el orgullo de pertenencia a su tierra de cuatro canarios con éxito

El programa, bajo el epígrafe ‘Uno de los nuestros’, reúne este martes a profesionales de distinta índole que presumen de Canarias aunque residen en el exterior

Televisión Canaria ofrece este martes 21 de julio, a las 21:30 horas, una nueva entrega de ‘Noveleros’ que, con el título ‘Uno de los nuestros’, dará a conocer la historia de cuatro canarios que ejercen con orgullo como embajadores del Archipiélago. Los cuatro profesionales cuentan con popularidad a nivel nacional en distintos ámbitos y los cuatro se caracterizan por llevar el nombre de las islas allá por donde van.

El programa se iniciará con Tania Medina, una grancanaria que ha conquistado al público dentro y fuera de la televisión. Sus primeros pasos frente a las cámaras comenzaron en Televisión Canaria, antes de vivir algunas de las experiencias más intensas en realitys de la parrilla nacional. En su nueva etapa es copresentadora junto a Carlos Sobera. Convertida en referente televisivo y fenómeno en redes sociales el amor la llevó hasta El Puerto de Santa María, donde ha construido un hogar junto a su pareja Alejandro. Han cambiado las metas, la ciudad e incluso el escenario de su vida, pero hay algo que permanece intacto, el amor por Canarias.

La segunda historia recreará la trayectoria de Karín, un majorero que ha visto cumplido su sueño de la infancia, convertirse en una de las voces de la radio musical más escuchada del país. Hoy, Karín triunfa como locutor y reportero y compagina esa faceta con la de creador de contenido, manteniendo intacto el vínculo con su tierra.

A la izquierda, el locutor majorero Karín y, a la derecha, la presentadora grancanaria Tania Medina.

La siguiente protagonista de ‘Noveleros’ será Ana Crespo, la primera mujer en presidir la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Ana convirtió su fascinación por lo diminuto en una carrera de referencia internacional. Con apenas 18 años, esta tinerfeña emprendió su camino científico sin olvidar jamás sus raíces isleñas.

Y para acabar, ‘Noveleros’ ha querido contar con Blas Cantó. Este cantante murciano, que se inició en el espectáculo como integrante del grupo Auryn y llegó a participar en 2021 en el Festival de Eurovisión, ha adoptado a Canarias como su segunda casa; siempre que puede coge un avión rumbo a Gran Canaria.

‘Noveleros’ es un formato de Suelta el Mando Factoría Audiovisual, cuenta con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León. Con este espacio, Televisión Canaria pone voz al sentimiento de arraigo y pertenencia a su tierra tanto de los canarios que residen en las islas como de aquellos que se encuentran fuera.