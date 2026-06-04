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Felipe VI despedirá al Papa León XIV en Tenerife antes de su regreso al Vaticano

RTVC / Europa PRESS
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El Rey Felipe VI sustituirá a la Reina Sofía en la ceremonia de despedida del Pontífice el próximo 12 de junio y estará presente tanto en su llegada como en su marcha de España

Felipe VI despedirá al Papa León XIV en Tenerife antes de su regreso al Vaticano
Felipe VI despedirá al Papa León XIV en Tenerife antes de su regreso al Vaticano. Europa Press

Felipe VI será finalmente el encargado de despedir al León XIV el próximo 12 de junio en Tenerife antes de su regreso al Vaticano.

La decisión modifica la previsión inicial de la Casa Real, que había anunciado que sería la Reina Sofía quien representaría a la Familia Real en el acto de despedida.

Según fuentes de Zarzuela, el monarca ha querido encargarse personalmente de despedir al Pontífice, por lo que estará presente tanto en su llegada a Madrid este sábado como en su partida desde Tenerife.

El recibimiento junto a la Reina Letizia

En el recibimiento en el aeropuerto de Barajas estará acompañado por la Reina Letizia y está prevista también la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La visita de León XIV a España comenzará en Madrid y continuará por Barcelona antes de desplazarse a Gran Canaria y Tenerife.

Durante su estancia, mantendrá diversos actos institucionales y religiosos, entre ellos una misa en la Plaza de Cibeles y otra en la Basílica de la Sagrada Familia, a las que asistirán miembros de la Familia Real.

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