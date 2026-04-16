El presidente del Cabildo ha expuesto las principales líneas de actuación que está desarrollando la institución insular para reforzar la actividad agrícola y ganadera

Asamblea Abierta celebrada en el Centro Democrático de Máguez. Imagen cedida

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, ha analizado junto a agricultores, ganaderos y vecinos de Haría la situación actual del sector primario en la isla, en el marco de la Asamblea Abierta celebrada en el Centro Democrático de Máguez y organizada por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación Canaria José Clavijo y Fajardo.

Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el consejero de Aguas, Domingo Cejas, junto a otros consejeros del grupo de Gobierno, Betancort trasladó las principales líneas de actuación que está desarrollando la institución insular para reforzar la actividad agrícola y ganadera, así como las gestiones realizadas ante otras administraciones en defensa de los intereses del sector.

Ayudas agroambientales

En este contexto, el presidente informó de su reciente intervención en el Parlamento de Canarias, donde expuso la preocupación existente en Lanzarote y Fuerteventura en relación con la resolución de las ayudas agroambientales correspondientes al periodo 2025–2028. Betancort valoró de forma muy positiva el compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias de garantizar que el cien por cien de los solicitantes lanzaroteños recibirán estas ayudas, elevando la dotación hasta los 7,9 millones de euros.

“El sector primario necesita certezas y estabilidad, y este compromiso permite dar respuesta a una demanda prioritaria de nuestros agricultores y ganaderos”, señaló Betancort. “Estas ayudas”, añadió, “permitirán reforzar el pastoreo tradicional, apoyar sistemas agrícolas adaptados al territorio, proteger las razas ganaderas locales y conservar elementos estructurales como las gavias, esenciales en el modelo agrario de Lanzarote”.

Agua y planificación hidráulica

Uno de los ejes centrales de la intervención fue la política hidráulica, clave para el presente y futuro del sector. Oswaldo Betancort detalló que en esta legislatura el Cabildo ha puesto en marcha todos los planeamientos, entre ellos la aprobación del borrador del nuevo PIOT, y ha dado un salto cualitativo en materia de obras hidráulicas, dos aspectos fundamentales para el desarrollo del campo insular. “En lo que va de legislatura”, señaló Betancort, “hemos atendido lo urgente y hemos proyectado lo importante”.

Con respecto al municipio de Haría, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, explicó que se están ejecutando inversiones superiores a los 7 millones de euros destinadas a mejorar el abastecimiento, la depuración y las infraestructuras hidráulicas. Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la renovación de las redes de abastecimiento en Guinate, Tabayesco y Yé, con una inversión de 4,5 millones de euros, así como la mejora de la depuración con la EDAR Arrieta-Haría y la ampliación del depósito de La Atalaya.

A estas iniciativas se suman actuaciones ya ejecutadas, como el acondicionamiento del barranco de Órzola o las mejoras en la presa de Mala, además de nuevos trabajos de limpieza y adecuación de barrancos en el municipio, que permitirán mejorar la escorrentía y reforzar la seguridad hidráulica.

Asamblea Abierta celebrada en el Centro Democrático de Máguez. Imagen cedida

Modernización del regadío en el noreste

Por su parte, Oswaldo Betancort destacó la modernización de la zona de regadío del noreste de Lanzarote con una inversión de 24,4 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, que beneficiará a 667 regantes en más de 300 hectáreas. Dicho proyecto contempla la construcción de una nueva desaladora, depósitos de almacenamiento, la incorporación de energías renovables y sistemas de digitalización para optimizar el uso del agua regenerada.

En esta línea, también destacó la finalización de la Línea Norte, con una inversión superior a los 6 millones de euros, y la próxima licitación de la Línea Centro, que permitirá cerrar el anillo hidráulico insular. “Estas infraestructuras nos permiten garantizar el suministro con mayor seguridad y responder mejor a las necesidades del sector”, añadió.

Ayudas directas al campo y la pesca

El respaldo al sector primario por parte del Cabildo también se materializa en un importante paquete de ayudas directas. La primera Corporación insular ha multiplicado por cinco las ayudas ganaderas, alcanzando los 246.962 euros repartidos entre 85 explotaciones, y destina además 500.000 euros a la alimentación de animales de recría.

En el ámbito agrícola, la institución ha concedido 249.200 euros para sufragar gastos de funcionamiento de 122 beneficiarios durante la anualidad 2025, cubriendo hasta el 70 por ciento de la actividad subvencionada. Además, se ha puesto en marcha una convocatoria de 480.000 euros dirigida a cofradías y asociaciones de pescadores de Lanzarote y La Graciosa.

Caminos rurales y recuperación del paisaje

Oswaldo Betancort también anunció la inversión de 750.000 euros, financiados con fondos FDCAN, para el acondicionamiento de caminos agrícolas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y seguridad de una red esencial para la actividad agraria. Además, otro de los pilares de la estrategia del Gobierno insular, según informa un comunicado, es la recuperación de fincas abandonadas, a través de iniciativas como el Banco de Tierras y el programa “Salvar La Geria”, orientadas a proteger el paisaje y recuperar suelo productivo.

De este modo, en el municipio de Haría, entre 2023 y 2026 se han recuperado, concretamente en la zona de La Corona, más de 1,2 millones de metros cuadrados de fincas abandonadas o semi abandonadas, es decir, 122,61 hectáreas. “Esto supone”, aclaró Oswaldo Betancort, “la equivalencia de 172 campos de fútbol. Recuperar estas fincas es recuperar territorio productivo, paisaje y oportunidades para nuestra gente”.

Finalmente, la Asamblea Abierta concluyó con un turno abierto de intervenciones, en el que la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote agradeció la celebración de este espacio de diálogo directo. En este contexto, Oswaldo Betancort subrayó la importancia de la escucha activa al afirmar que “escuchar al sector es fundamental para tomar decisiones acertadas”, destacando que esta premisa constituye la base de su acción de gobierno.