Se fuga de la cárcel y roba en trasteros de Arrecife

La Policía Nacional detiene a un fugado penitenciario por varios robos en trasteros en edificios residenciales de Arrecife, en Lanzarote

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 20 de mayo en Arrecife a un hombre de 43 años como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en trasteros de edificios residenciales de la capital lanzaroteña.

Durante la investigación se comprobó además que se encontraba fugado del centro penitenciario donde cumplía condena, al no haber regresado tras una salida autorizada para trabajar.

Robos con fuerza

La investigación se inició después de que se denunciara un robo con fuerza cometido en un edificio residencial, donde el autor accedió al interior tras forzar la puerta principal y posteriormente fracturó el acceso a uno de los trasteros, del que sustrajo diversos enseres. Las imágenes de videovigilancia permitieron a los investigadores reconstruir los movimientos del sospechoso e identificarlo como un conocido delincuente especializado en delitos contra el patrimonio.

Detenido con las herramientas

Las gestiones policiales permitieron localizar y detener al presunto autor en Arrecife. En el momento del arresto le intervinieron diversas herramientas. La policía sospecha que son las que utilizó para cometer robos con fuerza.

Durante las comprobaciones realizadas, los agentes tuvieron conocimiento de que el detenido cumplía condena en un centro penitenciario y que no había regresado tras disfrutar de un permiso laboral concedido a finales del mes de abril.

El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.