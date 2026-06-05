La aprobación de la desalinizadora se encuentro dentro del proyecto de modernización y mejora del regadío en la zona centro-sur de Fuerteventura

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, ha aprobado la autorización para la ejecución y explotación de una estación desalinizadora (EDAM) para uso agrario, dentro del proyecto de modernización y mejora del regadío en la zona centro-sur de Fuerteventura.

La desaladora autorizada estará ubicada en el municipio de Tuineje, y tendrá una capacidad de producción de 2.500 metros cúbicos/diarios.

Según ha explicado la presidenta insular, Lola García, este es un paso más para la consolidación del proyecto de modernización y mejora del regadío en la zona centro-sur de Fuerteventura, el plan de regadío más ambicioso de toda Canarias, que asciende a 13 millones de euros y se ejecuta en convenio entre el Cabildo, a través del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).

Consejo insular de Aguas

Dentro de este proyecto, anunció García, “ya se encuentra en fase final la impulsión, que permitirá llevar el agua agrícola a 289 regantes que cultivan 152 hectáreas en Fuerteventura”.

Por su parte, el consejero insular de Aguas, Adargoma Hernández, indicó que “ya están a punto de comenzar las obras de las redes secundarias que complementarán este proyecto, a cargo del Gobierno de Canarias”. “Ya hemos mantenido reuniones de coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del ejecutivo regional, dentro del objetivo común de seguir incrementando el agua de uso agrícola en Fuerteventura”.