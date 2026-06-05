El 61 % de la superficie agraria de Gran Canaria está sin cultivar

El Cabildo de Gran Canaria intensifica su apuesta por el Banco de Tierras como instrumento clave para incentivar la agricultura

El Banco de Tierras es una de las propuestas que el Cabildo de Gran Canaria mantiene activas, y ahora refuerza, para recuperar la actividad agraria y de alcanzar mayores cuotas de soberanía alimentaria. Es una de las apuestas de la institución insular para conseguir reducir el porcentaje de tierras sin cultivar, que ahora mismo se encuentra en el 61 % de la superficie agraria de la isla.

Imagen de varias fincas en explotación arrendadas en el Banco de Tierras de Gran Canaria

Puentes entre propietarios y agricultores

El consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Gobierno insular, Miguel Hidalgo, explicó el objetivo de esta iniciativa en el acto de apertura de la Jornada sobre Bancos de Tierras de Canarias, que se celebró este jueves en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, cofinanciada por la Corporación insular y el Gobierno de Canarias.

“El Gobierno de Gran Canaria está convencido de que los Bancos de Tierras son una herramienta estratégica y fundamental para tender puentes entre quienes poseen tierras y quienes desean trabajarlas; entre el pasado agrícola de nuestras islas y su futuro; entre la oportunidad y la necesidad. Es, en definitiva, una apuesta por reactivar el territorio, generar empleo, fijar población en las zonas rurales y avanzar hacia un modelo más resiliente y sostenible de desarrollo insular”, explicó en consejero.

En la inauguración de este evento, Hidalgo compartió mesa con el director general de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Juan Ramón Rodríguez Marín, y Serafina Suárez García, presidenta de la Asociación de Intervención en el Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER), entidad organizadora de la iniciativa.

Agricultora trabajando en una finca arrendada en el Banco de Tierras de Gran Canaria

El 61,17% está sin cultivar

En su alocución, el consejero insular subrayó que, en las últimas décadas, “se viene constatando el progresivo alejamiento del medio rural grancanario y se ha evidenciado la existencia de una gran cantidad de tierras agrícolas sin cultivar”. De hecho, detalló que, de acuerdo con el Informe Estadístico del Mapa de Cultivos de Gran Canaria del Gobierno de Canarias, solo el 38,83% del total de la superficie agraria de la Isla se aprovecha para esta actividad, por lo que el 61,17% está sin cultivar.

De ahí que Hidalgo ponga de manifiesto la preocupación que genera en el Gobierno grancanario esta realidad, “por los múltiples efectos negativos que conlleva la pérdida gradual de la actividad agraria tanto en el paisaje, el medioambiente y la pérdida de biodiversidad. Como por el impacto económico, social y cultural que implica”. Añadió, además, que a estos problemas se suma ahora la incidencia catastrófica de los incendios forestales, la cual está estrechamente vinculada al abandono de las prácticas agrícolas.

“Las consecuencias del abandono de la actividad agrícola son múltiples y muchas de ellas están en relación directa con los grandes problemas del mundo rural grancanario, como la pérdida de población, los incendios y los cambios de usos del territorio hacia formas ambientales protegidas sin que se permita un retroceso”, diagnosticó. Sin olvidar referirse a la escasa incorporación de jóvenes a la agricultura y a la baja participación de la mujer en igualdad de condiciones en el ámbito agro-rural, como circunstancias que también lastran al sector.

El Cabildo intensifica su apuesta por el Banco de Tierras como instrumento clave para salvaguardar el sector primario de Gran Canaria

Web, asesoramiento técnico y ayudas económicas

La Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica ejecuta actuaciones de apoyo al tejido agrícola productivo destinadas a incorporar tierras agrícolas en desuso, impulsar la incorporación de jóvenes a la actividad profesional agraria, promover la participación activa de la mujer, fomentar la implantación de cultivos ecológicos en el medio rural de la isla, recuperar ruralidad, las tradiciones, el paisaje y el medio natural, además de mitigar y reducir el riesgo de incendios en zonas agrícolas estratégicas.

Por eso, en colaboración con AIDER Gran Canaria, en 2022 se creó el aplicativo web del Banco de Tierras, que visibiliza terrenos y fincas que pueden arrendarse para uso agrario y ganadero, principalmente para ponerlas a disposición de quienes las necesiten. Actualmente, ofrece 79 fincas, que suponen 248 hectáreas, y registra unas 299 demandas. En todo este periodo, se han arrendado unos 28 terrenos, es decir, 84 hectáreas. Y en esta misma línea, se proporciona asesoramiento técnico a las y los ofertantes y demandantes de fincas agrarias desde 2024, también de la mano de AIDER Gran Canaria.

Ayudas al sector

Hidalgo hizo referencia, además, a las ayudas específicas que concede el Cabildo cada año desde 2017 para la recuperación de tierras en desuso. Unos fondos destinados a sufragar los primeros gastos que supone su puesta en marcha y que, hasta ahora, han beneficiado a 538 personas, quienes se han hecho cargo de 440 hectáreas y han recibido más de 1,5 millones de euros.

También en el capítulo de subvenciones, el Gobierno de la Isla entrega anualmente fondos para la incorporación de personas al sector agrario. La lista de beneficiarios ya alcanza los 115, con más de 315.900 euros otorgados.

Por último, se efectúan labores de asesoramiento en el campo, que llevan a cabo técnicos de la Consejería y de las seis agencias de extensión agraria del Cabildo, junto al personal técnico específico incorporado a través de un convenio con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias. Desde 2011, han sido asesoradas alrededor de 1.300 personas, que trabajan en más de 2.300 hectáreas del campo grancanario.

El consejero remarcó también que la Jornada sobre Bancos de Tierras en Canarias es una oportunidad para compartir experiencias, conocer buenas prácticas, analizar modelos de éxito y debatir sobre los retos pendientes. “Pero también debe ser un espacio de inspiración y generación de alianzas y complicidades, entre administraciones y entidades. Porque detrás de cada parcela recuperada hay una historia, un proyecto de vida, una apuesta por el campo y por nuestras islas”, concluyó.

Los Bancos de Tierras, en profundidad

A lo largo de la jornada, se informó sobre los trabajos que lleva a cabo Gesplan en el Banco de Tierras de Tenerife y AIDER Gran Canaria en el Banco de Tierras de Gran Canaria, en sendas exposiciones que corrieron a cargo de los dos técnicos responsables de su gestión, Jaime Hernández Linares y José Rafael Molina Jaime, respectivamente.

El evento terminó con la conferencia que dio a conocer en detalle el Banco de Tierras del Bierzo de la provincia de León, y que ofrecieron de Beatriz Anievas Celemín, gerente de la entidad, y Pablo Linares Barreal, director gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo.